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Сталлоне открыл памятную доску у статуи Рокки в Филадельфии
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Сталлоне открыл памятную доску у статуи Рокки в Филадельфии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Сильвестр Сталлоне поучаствовал в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника киногерою Рокки, роль которого он исполнил в молодости. Об этом в твиттере сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.
"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне — Газета.Ru) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", — написал мэр.
Памятник расположен в городе, где разворачивается действие одноименного фильма, и является одной из его достопримечательностей.
Ранее сообщалось, что актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс.
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