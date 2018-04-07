Сталлоне принял участие в открытии памятной доски у статуи Рокки

Актер Сильвестр Сталлоне побывал на открытии мемориальной доски на пьедестале памятника одному из самых известных своих киногероев, сообщает телеканал «360».

Статую Рокки Бальбоа, которого звезда Голливуда сыграл в молодости, установили в Филадельфии. Об этом сообщил в Twitter мэр штата Джим Кенни.

Кенни подчеркнул, что в Филадельфии всегда рады возвращению Сталлоне.

"Слай все еще бьется. Здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", — отметил мэр.

Сам актер в своем Instagram выразил благодарность Джиму Кенни за помощь в установке таблички. Для монумента ее изготовили еще 12 лет назад.