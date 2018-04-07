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Сталлоне принял участие в открытии памятной доски у статуи Рокки
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Сталлоне принял участие в открытии памятной доски у статуи Рокки 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Актер Сильвестр Сталлоне побывал на открытии мемориальной доски на пьедестале памятника одному из самых известных своих киногероев, сообщает телеканал «360».
Статую Рокки Бальбоа, которого звезда Голливуда сыграл в молодости, установили в Филадельфии. Об этом сообщил в Twitter мэр штата Джим Кенни.
Кенни подчеркнул, что в Филадельфии всегда рады возвращению Сталлоне.
"Слай все еще бьется. Здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", — отметил мэр.
Сам актер в своем Instagram выразил благодарность Джиму Кенни за помощь в установке таблички. Для монумента ее изготовили еще 12 лет назад.
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