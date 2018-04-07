Netflix грозится отозвать свои фильмы с Каннского фестиваля

Американская компания Netflix пригрозила организаторам отозвать свои фильмы, участвующие в конкурсной программе Каннского фестиваля. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

В феврале директор Каннского фестиваля Тьерри Фрем сообщил, что не допустит фильмы Netflix, пока их не покажут не только на онлайн-площадке, но и на большом экране во Франции. Это послужило причиной для ответного шага Netflix.

Изначально Фрем включил в показ фестиваля фильмы Netflix, что вызвало ряд протестов со стороны французских кинематографистов и профсоюзов. Директор пояснял, что хотел таким образом «освежить» конкурс. Позже он предложил участие картин компании в фестивале вне рамок официальной программы, что считается менее престижным.

Окончательное решение по участникам конкурса будет принято 12 апреля.