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Netflix грозится отозвать свои фильмы с Каннского фестиваля
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Netflix грозится отозвать свои фильмы с Каннского фестиваля 

BFM.RU 16 часов назад
Фото: Реальное время
Американская компания Netflix пригрозила организаторам отозвать свои фильмы, участвующие в конкурсной программе Каннского фестиваля. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
В феврале директор Каннского фестиваля Тьерри Фрем сообщил, что не допустит фильмы Netflix, пока их не покажут не только на онлайн-площадке, но и на большом экране во Франции. Это послужило причиной для ответного шага Netflix.
Изначально Фрем включил в показ фестиваля фильмы Netflix, что вызвало ряд протестов со стороны французских кинематографистов и профсоюзов. Директор пояснял, что хотел таким образом «освежить» конкурс. Позже он предложил участие картин компании в фестивале вне рамок официальной программы, что считается менее престижным.
Окончательное решение по участникам конкурса будет принято 12 апреля.
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