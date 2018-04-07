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Netflix пригрозил организаторам Каннского фестиваля отозвать свои фильмы от участия
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Netflix пригрозил организаторам Каннского фестиваля отозвать свои фильмы от участия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская компания Netflix пригрозила организаторам Каннского кинофестиваля отозвать свои фильмы от участия в официальной программе. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По данным источников издания, после того как в прошлом месяце директор фестиваля Тьерри Фрем заявил, что не допустит фильмы компании до показа на большом экране, Netflix пригрозил не представлять свои кинокартины на фестивале. Среди отозванных фильмов могут оказаться фильмы «Норвегия» Пола Гринграсса, «Придержи тьму» Джереми Солнье и законченная версия «Другой стороны ветра» Орсона Уэллса.
Как отмечается, препятствием для участия фильмов Netflix в фестивале является то, что они не выходят во французском прокате. Кроме того, компания предпочитает показывать новинки не в кинотеатрах, а на своей онлайн-площадке. Фрем допустил участие фильмов Netflix в фестивале вне рамок официальной программы, что считается менее престижным.
Окончательное решение по поводу участия фильмов компании в фестивале будет известно 12 апреля, когда будет объявлена его официальная программа.
Ранее Netflix купил права на показ «Довлатова».
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