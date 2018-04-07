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Как выросли герои любимых мультфильмов
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Как выросли герои любимых мультфильмов 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Иногда очень хочется увидеть, как выросли и изменились любимые мультгерои. Но у мультфильма или нет второй серии, или продолжение выходит, но герои в них чаще всего не меняются. Как был Джек Джек из «Суперсемейки» младенцем, так и остался спустя 14 лет. А Гомер Симпсон вообще не заимел ни одной морщинки за свои 30 лет телеэфира. Поэтому, чтобы увидеть своих любимых персонажей позврослевшими, приходится прибегать к помощи художников-иллюстраторов.
Астхик Ракимова специально для AdMe создала иллюстрации, на которых показала, как выросли Малыш, Маш и другие герои мультиков. А мы с радостью делимся ими с вами.
Малыш, «Малыш и Карлсон»
Маша, «Маша и медведь»
Лило, «Лило и Стич»
Агнес, «Гадкий я»
Арнольд, «Эй, Арнольд!»
Джимми, «Приключения Джимми Нейтрона»
Расселл, «Вверх»
Даша, «Даша-путешественница»
Хотя повзровлевшую Дашу мы все же увидим на экране. Сейчас готовятся к съемкам фильма про Дашу подростка. Продюсером является режиссером «Трансформеров» Майкл Бэй.
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