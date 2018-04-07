За что наши мультфильмы любят за рубежом

8 апреля отмечается День российской анимации. Она (наряду с советской) является предметом восхищения не только нас с вами, но и жителей других стран. В том числе и аниматоров. Например, Хаяо Миядзаки не раз говорил, что «Снежная королева» 57-го года вдохновила его на творчество. О любви к Чебурашке в Китае тоже уже все знают, а «Ежик в тумане» вообще был признан лучшим в мире мультфильмом на международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио.

Но за что же иностранцы так любят наши мультфильмы? Давайте почитаем отзывы зарубежных зрителей с крупнейшего киносайта мира IMDB.com на некоторые наши любимые мультфильмы и попробуем это понять.

«Жил-был пес» — 8,6.

Источник: Мультфильмы

Maksik: «Непревзойденная и непереводимая магия сияет через каждый кадр этого шедевра. Я очень рекомендую его каждому — это сплошной момент истины».

ackstasis: «Для начала, я не понимаю по-русски. А поскольку видео, которое я смотрел, было без субтитров, я решил, что я просто посмотрю и позволю картинке и музыке рассказать мне все, что нужно. Это признак хорошей анимации. Когда картинка говорит за себя. Даже не понимая языка, я мог следить за историей, и это было красиво».

Horst in Translation: «Анимация хороша, история еще лучше. В общем, приличная маленькая короткометражка о помощи нуждающимся и особых генетических отношениях между волком и собакой делают это еще интереснее. Рекомендую, и там еще очень приятная музыка, особенно к концу».

«Ежик в тумане» — 8,3.

Источник:Мультики студии Союзмультфильм

Juozas Rimas Jr: «Что делает этот мультфильм шедевром, пожалуй, лучшим мультфильмом, когда-либо созданным? Он превосходен в каждой области, какую вы не возьмете, начиная от сценария и заканчивая идеями, они понятные для детей и не пустые для взрослых».

terraplane: «Но в этом маленьком фильме гораздо больше всего, чем кажется. Как и многие произведения искусства, он содержит философию, тут нет ничего лишнего. Ни один кадр не потрачен впустую».

hmsgroop: «Кажется, это один из лучших мультфильмов. Это и просто, и очень философски, но мне он нравится, потому что он очень лиричный. Сначала кажется, что в нем нет ничего, кроме смутных образов, но что такое наша жизнь, если не блуждание в тумане?».

«Куми-куми» — 8,2.

Источник: Куми-Куми

benito-123 456 789: «Это не идеальное, но все еще привлекательное шоу, где каждая история немного инновационная, если не полностью оригинальная, анимация довольно хороша. И лично я считаю, что лучшая его часть то, что там почти нет разговоров. Это хорошо для детей, так как подталкивает их к пониманию реакций персонажей и сюжета, и для взрослых, так как это вызывает ностальгию».

eurotat: «В сериях нет диалога, персонажи говорят на выдуманном языке куми, который может понять каждый ребенок и некоторые взрослые. Язык довольно простой, его легко выучить. Динамичные сюжеты, сумасшедшие приключения и красивая анимация создают изящество каждой серии».

«Старик и море» — 8,1.

Источник: Tvorch Gruppa

Galina: «Я посмотрела его, наверное, раз 10 за последние выходные. И я до сих пор поражена его красотой и глубиной, я в восхищении от человеческой фантазии, креативности и таланта. Очень редкая техника создания делает фильм одновременно реалистичным и похожим на сон».

caprat5544: «Это самая невероятная анимация в течении последних десятилетий… Я — аниматор-любитель, и, возможно, с этой точки зрения мультфильм мог показаться мне более невероятным, но это не отменяет того факта, что Петров — абсолютный мастер своего дела».

Richard Smith: «В сочетании с IMAX результат поражает. В конце фильма есть один момент, когда показывают ночную рыбалку в деревне со звездами на заднем плане. Звезды сияют как бриллианты на черном бархате — невероятно!».

«Сказка Сказок» — 8,0.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

thecygnet: «Во-первых, у Норнштейна есть свой уникальный визуальный стиль. Я ожидал чего-то подобного, после того, как прочел про фильм, но я получил нечто невероятное: захватывающая дыхание картинка, невероятно умное использование медиа, прекрасная классическая музыка. Во-вторых, это сложная, символическая история, наполненная русской мифологией».

TheLittleSongbird: «Она хорошо развита, не дает заскучать, а мощная, эффектная и ностальгическая атмосфера сделана невероятно хорошо. Это прекрасный пример советского анимационного шедевра и один из лучших мультфильмов вообще».

I B: «Возможно, это лучший мультфильм всех времен. Это художественное произведение экстраординарное. Оно доказывает, что анимация может быть искусством, но что важнее — серьезным искусством. Его необычная, незабываемая анимация передает дух времени. Все сцены фильма великолепны».

Присоединяемся к восхищенным отзывом и гордимся русской анимационной школой еще больше!

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