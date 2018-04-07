Кино по субботам #169

Единственный вопрос, который должен волновать здорового человека в субботу утром: «Какой бы фильм посмотреть?». Но тебе повезло, у нас тут как раз завалялось пять изысканных фильмов. Так что с нас — кино, а тебе остается запастись куличами и крашеными яйцами, чтобы было что поесть за просмотром фильма.

1. «Олдбой» (Oldeuboi), 2003

Классика, господа. В свое время жуткая история мытарств простого корейца О Де-су, которого долгие 15 лет держали в комнате без объяснения причины, взбудоражила мозг как простому зрителю, так и критикам. Каждый его фрагмент вызывает одновременно чувство восторга и отвращения. Да и сам герой пробуждает очень противоречивые чувства, поскольку положительным его никак не назовешь, и, в принципе, все свои муки он заслужил. Хотя, конечно же, это вопрос дискуссионный. Но уж что бесспорно, так это актерская игра. Особенно Чхве Мин-сик, чьи крупные планы стали легендарными: на лице полное отсутствие эмоций, но как он играл глазами! И на этом перечень легендарностей не иссякает. Взять хотя бы знаменитую сцену сражения в коридоре, снятую одним кадром, вырывание зубов под Вивальди, дегустацию пельменей — все это вызывает странные эмоции, но, черт возьми, завораживает. Главное — не променять просмотр оригинала на отвратительный ремейк истерички Спайка Ли , который ни в какое сравнение не идет с корейским оригиналом. Получился средненький триллер без намека на гениальность. Сравнить хотя бы главных антагонистов: герой Ю Джи-тхе выглядит солиднее и убедительнее, чем истеричная жертва инцеста из фильма Ли, и ближе к концу ему сочувствуешь больше, чем самому О Де-су. И не потому, что его озвучивает Гоша Куценко , а из-за глубины сценария. Одним словом, нет причин не пересмотреть классику.

2. «Иди и смотри», 1985

Страшно тяжелая картина, о которой в общем-то и писать сложно. Сразу тянет поделиться своими личными впечатлениями и углубиться в описание исторических подробностей. Все, что нужно знать: это фильм об ужасах войны. Именно что ужасах. Депрессивный, жуткий… Он не поднимет настроение, а скорее наоборот, испоганит его окончательно. Редкий фильм производит подобное впечатление. Если тебе не нравится, когда немцев в кино показывают отмороженными дегенератами, то от просмотра лучше воздержаться: повышенное содержание жесткости и страшные картины расправы над белорусским населением не дают им даже шанса на реабилитацию. А страшнее всего наблюдать за главным героем. Сейчас Алексей Кравченко снимается в разного рода дерьме отечественного производства, а будучи шестнадцатилетним пацаном, он так натурально играл постаревшего ребенка, впитавшего весь кошмар войны, что местами становится не очень приятно. Это фильм о войне, но не про подвиги и героизм. Потому что на войне больше всего страдают не солдаты, а мирные жители. Картина неоднозначная, местами совершенно бредовая и снималась явно не для того, чтобы понравиться. Но посмотреть ее все-таки стоит. Нет ничего зазорного в том, чтобы во время просмотра заглядывать в «Википедию», дабы лучше понять происходящее.

3. «Части тела» (Private Parts), 1997

Есть в Америке такой персонаж, как Говард Стерн — популярный радиоведущий, легендарная личность и просто величина, равных которой у нас нет. Славы он добился чрезмерной искренностью и повышенным содержанием скандальности в его эфирах. Зачем мы все это рассказываем? Да потому что весь этот фильм — его биография, и в главной роли снимается непосредственно сам виновник торжества. Однако даже людям, не знакомым с американским радиоэфиром, будет интересно, поскольку это история о человеке, идущем к успеху, только рассказанная от первого лица. По жанру фильм, конечно, комедия, но по сути — это драма, в которой, как и в жизни, есть много грустного и смешного. У Стерна потрясающий дар импровизатора и комика, благодаря чему фильм выглядит как живое общение. И хотя от таких персонажей, как Стерн ожидаешь чернухи, фильм получился чрезмерно положительным.

4. «Темные времена» (Darkest Hour), 2017

Тот самый фильм, за который Гэри Олдмену наконец-таки вручили «Оскар». Нет никаких сомнений: награда абсолютно заслужена. Вопрос в другом: почему так долго не давали? Были в его карьере фильмы помощнее, хотя роль Черчилля сыграна гениально. Просто Олдмен по-другому играть не может. Стоило только посмотреть этот фильм, чтобы понять, кто получит награду. Во-первых, уже пора дать награду герою, а во-вторых, весь фильм держится на харизме Черчилля. Не Олдмена, а именно Черчилля, каким мы его себе и представляли и каким не видели. Мы лицезреем политика и человека, оказавшегося в сложной ситуации, а не автора афоризма «Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался». Фильм одного человека, но смотреть его очень приятно.

5. «Млечный путь» (La voie lactée), 1969