«Золотая лихорадка»

Жанр: драма, комедия, приключения, семейный

Год: 1925

Сценарий: Чарльз Чаплин

Оператор: Роланд Тотеро

Кто снимался в фильме «Золотая лихорадка»: Чарльз Чаплин, Мак Суэйн, Том Мюррэй, Генри Бергман , Малкольм Вейт, Джорджия Хейл, Джек Адамс, Фрэнк Адериас, Леона Адериас, Лиллиэн Адриан Сюжет фильма «Золотая лихорадка» 1898 год. Уже знакомый зрителю Маленький Бродяга отправляется на золотые прииски Аляски. Там он знакомится с золотоискателями Большим Джимом, не так давно напавшим на жилу, и Черным Ларсеном. На некоторое время их пути расходятся, чтобы затем воссоединиться снова, правда, уже без Чёрного Ларсена, который погибает в лавине.

Разбогатевшие и ставшие знаменитыми, Маленький Бродяга и Большой Джим покидают Аляску на корабле. На этом же корабле Бродяга встречает девушку Джорджию, в которую влюбился за время, проведенное в маленьком городке на Аляске. Но судьба дает им обоим второй шанс. Интересные факты о фильме «Золотая лихорадка»:

Доходы фильма превзошли потраченные на его создание 923 тыс. долларов без малого в шесть раз. Перфекционист Чаплин перемонтировал фильм 27 раз. Стоит ли говорить, что этот процесс он никому не доверил и занимался монтажом сам. Во время съемок он истязал коллег-актеров, делая по 25 дублей одной сцены, невзирая на погодные условия и прочие сложности. На главную женскую роль была утверждена Лита Грей. Но из-за беременности актрису пришлось заменить на Джорджию Хейл. Известно, что фильм «Золотая лихорадка» очень любил Альберт Эйнштейн . Однажды он написал актеру письмо. «Ваш фильм „Золотая лихорадка“ понятен всем в мире, и Вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн», — говорилось в послании. Ответ Чаплина не заставил себя ждать. «Я Вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы всё-таки стали великим человеком. Чаплин», — написал он.

Трейлер фильма «Золотая лихорадка»: https://www.youtube.com/watch?v=5-0Qxoz6-Ls