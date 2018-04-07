«Китайский квартал»

Жанр: триллер, драма, детектив

Год: 1974

Оператор: Джон А. Алонсо, Стенли Кортес

Кто снимался в фильме «Китайский квартал»: Джек Николсон , Фэй Данауэй, Джон Хьюстон, Перри Лопес, Джон Хиллерман , Даррел Зверлинг, Дайан Лэдд, Рой Дженсон, Роман Полански, Ричард Бакалян Сюжет фильма «Китайский квартал» Лос-Анджелес, 1930-е годы. Частный детектив Джейк Гиттс принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств романа ее мужа, инженера по городскому водоснабжению, с другой женщиной. Обманутая супруга не скупится на гонорар. Довольно скоро Гиттс понимает, что его одурачили, и нанимательница — вовсе не жена чиновника. Расследование приводит его к настоящей супруге, которая тут же становится вдовой — тело инженера обнаруживают в реке. Цепь странных событий позволяет Гиттсу вскрыть беспредел коррупции и скрытые махинации. Интересные факты о фильме «Китайский квартал»:

Бюджет фильма составил 6 млн долларов. В прокате он собрал в пять раз больше. В 1973 году студия Paramount наняла сценариста Роберта Тауна для написания адаптации «Великого Гэтсби» за гонорар 175 тыс. долларов. Однако вместо этого Таун предпочел поработать над своим оригинальным сценарием всего за $25000. Все было не зря: за сценарий Таун получил «Оскар». Этот сценарий считается одним из самых образцовых за всю историю кино. Труд Тауна изучают на сценарных и режиссерских курсах по всей планете. На съемках сцены с пощечиной, которая никак не получалась, Фэй Данауэй попросила Джека Николсона отвесить ей оплеуху по-настоящему. Именно этот кадр вошел в фильм. Джек Николсон не расставался со своим портативным телевизором, по которому смотрел бейсбольные матчи, ставя их превыше необходимости вовремя появляться на съемочной площадке. Это настолько надоело Роману Полански, что он в пылу ссоры с актером разбил его телек.

Трейлер фильма «Китайский квартал»: https://www.youtube.com/watch?v=ddjB5Gn8RFI