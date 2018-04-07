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По роману «Властелин колец» будет снят сериал
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По роману «Властелин колец» будет снят сериал 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Не менее 5 сезонов сериала "Властелин колец" намерена отснять компания "Amazon" при участии киностудии New Line Cinema, издательства HarperCollins и компании, управляющей имуществом Толкиена — Tolkien Estate and Trust.
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