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По роману «Властелин колец» будет снят сериал
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По роману «Властелин колец» будет снят сериал
Ревизор.ru
1 час назад
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Ревизор.ru
Комментарии
Не менее 5 сезонов сериала "Властелин колец" намерена отснять
компания "Amazon"
при участии киностудии New Line Cinema, издательства HarperCollins и компании, управляющей имуществом Толкиена — Tolkien Estate and Trust.
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