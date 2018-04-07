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Яна Троянова рассказала о роли Куценко в «Ольге»
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Яна Троянова рассказала о роли Куценко в «Ольге» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса балует поклонников частыми фотографиями со съемочной площадки третьего сезона сериала «Ольга» на ТНТ. Нередким компаньоном Яны и других звезд проекта становится Гоша Куценко. По многочисленным просьбам подписчиков Троянова решила рассказать, чем же конкретно занимается актер в этом сериале.
Оказывается, Гоша нередко примеряющий смешную розовую шапочку после съемок, нужен лишь для того, чтобы всем надоедать своими песнями.
Поклонники негативно высказались об участии Куценко в сериале: «Обожаем Ваш сериал и обожаем Гошу. Но, позвольте, выскажу своё мнение, не считая Вас Яна (вы как-то сразу влились), я не знала актеров в этом сериале, и мы смотрели его как на реальную семью, а не на фильм. Мне кажется ошибкой привлечение популярных актеров в сериал, всем хочется верить, что живёт такая Ольга с ее семьей», «Я так переживаю за историю Ольги и Гриши. Надеюсь, что Гоша не исполняет роль нового мужика Ольги!»
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