Пореченков назвал обидевших Козловского бездарными «мусорными троллями»

"Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди", — заявил Пореченков.

Он также добавил, что поддержит Козловского, который тратил на производство фильма силы и нервы, и заметил, что о ее качестве должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.