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Пореченков назвал обидевших Козловского бездарными «мусорными троллями»
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Пореченков назвал обидевших Козловского бездарными «мусорными троллями» 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский актер Михаил Пореченков встал на защиту коллеги Данилы Козловского, который заявил, что в России «сплошная ненависть и хамство», сообщает НСН.
"Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди", — заявил Пореченков.
Он также добавил, что поддержит Козловского, который тратил на производство фильма силы и нервы, и заметил, что о ее качестве должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.
Ранее российский кинорежиссер Алексей Учитель тоже заступился за Козловского.
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