8 Супер триллеров для дождливых вечеров

Что делать если на улице ненастная погода? Правильно! Пойти в кино. Или же устроить просмотр фильмов дома. Мы предлагаем подборку картин, которые захочется смотреть в дождливый вечер.8 Супер триллеров для дождливых вечеров Мыс страха (1991)

Мыс страха (1991)

Один из шедевров Мартина Скорсезе с такими звёздами, как Роберт Дениро, Ник Нолти, Джессика Лэнг и Джульетт Льюис. Успешный адвокат (Ник Нолти), который живёт с женой (Джессика Лэнг) и 15-летней дочерью (Джульеттт Льюис), четырнадцать лет назад защищал Макса Кэнди (Роберт Дениро) — садиста-насильника и на процессе скрыл некие документы, которые могли бы скосить срок Макса. Отсидев четырнадцать лет и изучив в тюрьме юриспруденцию, Макс начинает изощрённо мстить, заходя всё дальше и дальше. Великолепная игра и острота сюжета заставит вас пережить весь ужас настоящего триллера.

Первобытный страх (1996)

Дебют в кино и одна из лучших ролей Эдварда Нортона . За эту роль Нортон получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Оскар». Зверски убит архиепископ. Практически, на месте преступления задержан испуганный подросток Аарон (Эдвард Нортон), весь перепачканный в крови. Известный адвокат Мартин Вейл ( Ричард Гир ) уверен, что оправдает Аарона, но в процессе выясняются всё более интересные факты… Блестящая игра Эдварта Нортона и напряжённость на протяжении всего фильма не оставит вас равнодушными.

Что скрывает ложь (2000)

Мистический триллер прекрасного режиссёра Роберта Земекиса в лучших традициях классики жанра!

Клэр ( Мишель Пфайффер ) и её муж, учёный-исследователь и преподаватель Норман Спенсер ( Харрисон Форд ), живут в прекрасном доме на берегу озера вдвоём, их повзрослевшая дочь уехала в колледж. Недавно у них появились соседи и Клэр, случайно поговорив с новой знакомой, делает вывод, что муж соседки её избивает. А поздно вечером увидев, что сосед грузит в багажник что-то тяжёлое, заверяет своего мужа, что сосед убил свою жену. Не получив поддержки мужа, Клэр решает провести спиритический сеанс и вызвать дух соседки и в её доме появляется дух…но не соседки…

Потрясающие Мишель Пфайффер и Харрисон Форд в классическом, пугающем и неожиданном триллере не разочаруют даже самых искушённых любителей этого жанра.

Экстрасенс 2. Лабиринты разума (2013)

Доктор Джон Вашингтон ( Марк Стронг ) обладает уникальными способностями проникать в память пациентов и даже становиться свидетелем происходящего, отличая вымышленные воспоминания от настоящих. Пережив личную драму, Джон отходит от дел. Но однажды, он получает предложение за приличный гонорар помочь дочери влиятельной четы, шестнадцатилетней Анне (Таисса Фармига). Джон соглашается и знакомится с пациенткой, полагая, что это не займёт много времени. Но всё оказывается гораздо сложнее — Джон понимает, что Анна не простой пациент. Харизма Марка Стронга и многосложные повороты сюжета не дадут вам скучать.

Транс (2013)

Работник аукционного дома Саймон ( Джеймс Макэвой ) в сговоре с подельниками организовывают похищение картины Гойя стоимостью около 27 миллионов фунтов. Во время ограбления, Саймон получает травму головы и теряет память. Его подельники, во главе с Фрэнком (Венсаль Кассель) обращаются к доктору-гипнотезёру Элизабет (Росарио Доусон), которая должна помочь вспомнить Саймону куда он спрятал картину. Элизабет берётся за дело, но герои фильма не всегда понимают, где гипноз, а где реальность…

Игра (1997)

Преуспевающий бизнесмен Николас ван Ортон ( Майкл Дуглас ) в детстве пережил жуткую драму. Теперь он в одиночестве живёт в огромном доме и хладнокровно ведёт дела. На свой день рожденья он получает от брата Конрада ( Шон Пенн ) странный сертификат «Службы досуга». Вопреки нежеланию вступать ни в какие игры, случайно наткнувшись на офис этой фирмы, Николас проходит множественные тесты и обследования в этой фирме, после чего по телефону ему сообщают об отказе в участии в игре. Но в его жизни начинает происходить цепочка странных событий, уводящая его всё дальше от его размеренной и устроенной жизни…

В нескучной компании с блистательными Майклом Дугласом и Шоном Пенном, путешествие по невероятным закоулкам этого блестящего психологического триллера останется незабываемым и вы ещё не раз захотите пересмотреть этот захватывающий фильм.

Невидимый гость (2016)

Испанский таинственный детективный триллер с Марио Касасом в главной роли. Молодой бизнесмен Адриан Дорис (Марио Касас) обвиняется в убийстве своей любовницы и держится под домашнем арестом. Накануне суда, к нему на встречу приходит лучший адвокат Вирджиния Гудман узнать все подробности происшедшего и подготовить защиту.

Увлекательный, таинственный, интригующий, очень интересный триллер с неожиданной концовкой.

Девушка в тумане (2017)