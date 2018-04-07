Режиссер Громов объяснил критику Козловского в Сети завистью

Ранее в интервью порталу Sports.ru актер Данила Козловский, который выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма «Тренер», а также сыграл в нем главную роль, рассказал, что не ожидал такой негативной реакции россиян на трейлер его картины. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу. Режиссер отметил, что не будет «ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости», и подчеркнул, что снял кино для тех, кто «принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю».

"У нас люди небезразличны к успеху, а Козловский сегодня абсолютно успешный актер. Вспышки ненависти, мне кажется, связаны с элементарной завистью. Высказывать свое мнение имеет право любой зритель, пользователь сети, но после того, как увидит хоть что-то", — сказал Грымов РИА Новости.

По его мнению, негатив может быть связан еще и с тем, что «на страну обрушилось гигантское количество спортивных драм».

"Такое ощущение, что у нас нет больше тем: коньки, лыжи, футбол, хоккей. Это несколько странно, что тоже людей выводит на разговор", — добавил собеседник агентства.

Грымов отметил, что к негативным комментариям в сети нужно относиться спокойно.

"Это должно закалять, я слышал и читал много нелицеприятных слов в свой адрес, но я к этому отношусь спокойно, как к праву человека высказаться. Но это всего-навсего один человек или 100, а миллионам нравится. Жалко только, что у нас в новостях поднимается один негатив, а не восхищение. «Очень любим» в топах не появится, а негатив — сразу", — сказал Грымов.

По сюжету фильма «Тренер» персонаж Козловского после завершения карьеры профессионального футболиста национальной сборной работает тренером в провинциальной футбольной команде.

Картина выйдет в широкий прокат 19 апреля.