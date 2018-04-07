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Фильм «Расплата» с Беном Аффлеком стал лидером цифрового проката США в 2017 году
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Фильм «Расплата» с Беном Аффлеком стал лидером цифрового проката США в 2017 году 

DTF.RU 41 минуту назад
Фото: DTF.RU
Картина 2016 года обогнала даже хиты вроде «Чудо-женщины».
На днях американская ассоциация кинокомпаний опубликовала подробный отчёт, включающий данные о мировых сборах фильмов за прошлый год и прочих важных для индустрии показателях. Вместе с ним также появилась информация о сегменте домашнего проката, в том числе и рейтинг самых популярных картин в видеосервисах.
Оказалось, что в 2017 году лидером как по проданным DVD и Blu-ray, так и по общему числу цифровых копий стал фильм «Расплата», с Беном Аффлеком, который сыграл математического гения, работающего аудитором в преступных организациях. Сама лента при этом вышла ещё в 2016-м, что не помешало ей обойти в рейтинге хиты прошлого года, например, «Чудо-женщину» и «Красавицу и чудовище».
Точные результаты ленты неизвестны, так как студии обычно не публикуют данные цифрового проката для общего доступа.
В тройке лидеров, помимо «Расплаты» оказалась анимационная лента «Моана» 2016 года и всё та же «Чудо-женщина». В число шести лучших картин также попали «Прибытие» и первая часть «Стражей Галактики». Из известных новинок прошлого года в списке также можно увидеть фильмы «Логан», «Босс-молокосос», «Прочь», «Конг: Остров черепа» и «Джон Уик 2».
По опубликованному рейтингу можно понять, какие примерно картины зрители предпочитают смотреть именно дома. «Расплата» собрала в американском прокате всего 86 миллионов долларов при производственном бюджете в 44 миллиона — картину нельзя назвать блокбастером. Однако лента «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», ставшая одним из главных хитов 2016 года в кинотеатрах, даже не попала в список.
Кроме того, судя по рейтину, в нём преобладают фильмы, которые родители покупают для многочисленных просмотров своим детям.
#кино #деньги
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