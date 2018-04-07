Премьеру следующего «Терминатора» перенесли на четыре месяца

Фильм выйдет в конце ноября 2019 года.

Студия Paramount сообщила, что очередная, уже шестая часть серии «Терминатор», которую будет снимать режиссёр первых двух частей Джеймс Кэмерон , появится в прокате лишь 22 ноября 2019 года вместо 26 июля. Премьера фильма в России была запланирована на 25 июля, однако новая дата пока неизвестна.

Ранее Арнольд Шварценеггер , который недавно сообщил, что будет участвовать в съёмках и снова сыграет андроида Т-800, перенёс операцию на открытом сердце, однако представители студии заявили, что перенос не связан с состоянием здоровья актёра. По их словам, решение было принято ещё до назначения процедуры.

Сам Шварценеггер, которому в грядущем июле исполнится уже 71 год, через своего представителя сообщил, что уже восстанавливается после операции.

Сюжет будущего «Терминатора» напрямую продолжит события второй части серии, не принимая во внимание всё, что произошло в других фильмах. Режиссёр Джеймс Кэмерон вернётся к работе над франшизой впервые после выхода «Судного дня» в 1991 году (не считая работы над переизданиями).

Актриса Линда Хэмильтон вернётся в роли Сары Коннор. Кроме того, ещё в начале марта сообщалось, что в фильме может сыграть Маккензи Дэвис («Чёрное зеркало», «Остановись и гори»), которая на тот момент вела переговоры со студией.

Сюжет фильма пока держат в секрете. Ранее Шварценеггер также сообщил, что съёмки картины начнутся уже в июне, однако, учитывая перенос премьеры, их, возможно, тоже перенесут.

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