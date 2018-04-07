Российская короткометражка «Костик» победила в первом кинофестивале в Сухуме 

Первый Сухумский международный кинофестиваль короткометражных игровых фильмов завершился в столице Абхазии. Об этом 7 апреля сообщил «Интерфакс».
В программе мероприятия были представлены картины из России, Бельгии, Германии, Ирана, Испании, Марокко, Словении, Туниса, Франции, Хорватии Южной Кореи, Узбекистана и Венгрии.
Председателем жюри была кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян. Также конкурсные фильмы оценивали продюсер Елена Гликман, режиссер и актер Сергей Пускепалис, сценарист, режиссер и преподаватель ВКСР и ВГИК Владимир Фенченко, сценарист, режиссер и директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Аблотия и сценарист и режиссер Михаил Местецкий.
Как сообщил программный директор фестиваля Алексей Камынин, было подано три с половиной тысячи заявок, из которых для показа выбрали 32 киноленты.
Победителем стал фильм российского режиссера Ирины Волковой «Костик». Вторую премию получил режиссер из Словении Жига Вирк за фильм «Новый дом». Третьей стал фильм «лимонадный Джо» абхазского режиссера Атане Агрба. Призы в номинации «Лучший сценарий» получили фильмы из Туниса «Черная мамба» и Южной Кореи «На другом берегу реки Дурман».
В четверг стал известно, что фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» откроет Каннский фестиваль в 2018 году. В съемках драмы приняли участие актеры енелопа Крус и Хавьер Бардем.