Российская короткометражка «Костик» победила в первом кинофестивале в Сухуме

Первый Сухумский международный кинофестиваль короткометражных игровых фильмов завершился в столице Абхазии. Об этом 7 апреля сообщил «Интерфакс»

В программе мероприятия были представлены картины из России, Бельгии, Германии, Ирана, Испании, Марокко, Словении, Туниса, Франции, Хорватии Южной Кореи, Узбекистана и Венгрии.

Как сообщил программный директор фестиваля Алексей Камынин, было подано три с половиной тысячи заявок, из которых для показа выбрали 32 киноленты.

Победителем стал фильм российского режиссера Ирины Волковой «Костик». Вторую премию получил режиссер из Словении Жига Вирк за фильм «Новый дом». Третьей стал фильм «лимонадный Джо» абхазского режиссера Атане Агрба. Призы в номинации «Лучший сценарий» получили фильмы из Туниса «Черная мамба» и Южной Кореи «На другом берегу реки Дурман».