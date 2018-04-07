Джо Манганьелло: об идеальных отношениях и книгах

Ум в сочетании с мускулами — Джо Манганиелло — актер, гораздо интереснее, чем может показаться. Он пишет книги, коллекционирует предметы искусства и читает русских классиков, а также он хорош как в рубашке, так и без.

У него есть целая серия фильмов, в которых он показывает свою дикую — и обнаженную — натуру: стриптизер в «Супер Майке», агрессивный вервольф в «Настоящей крови», и даже в роли актера озвучки его персонаж в Смурфиках совсем не носит рубашку.

О пути к славе:

Джо часто сталкиваемся с тем, что женщины недооценивает его интеллект из-за внешности, но он может использовать это для того, чтобы удивить аудиторию. В реальности Джо большой фанат Чехова и Ибсена. Он учился в театральной школе Карнеги-Меллон и регулярно выступал в театральных постановках, писал сценарии и даже снимался в студенческих фильмах.

Зрители очень быстро забыли, что я начинал с классического театра: Шекспир, Древняя Греция и Чехов. И это довольно странно, что никто больше не хочет говорить со мной о том мире. Теперь всех интересует только что я съел на завтрак и какие у меня повседневные тренировки

После получения актерского образования, Джо переехал в Лос-Анджелес, где спустя несколько дней получил роль в «Человеке-пауке». Впоследствии он сыграл множество ролей в популярных проектах — сериалах «Скорая помощь», «Клиника», «Холм одного дерева», «Как я встретил вашу маму». В 2010 году он получил возможность сыграть оборотня Алсида Герво в сериале «Настоящая кровь». Изначально с ним подписали контракт всего на шесть эпизодов, но он получил такое одобрение от зрителей, что HBO было вынуждено расширить его роль. Джо попробовал себя и в качестве актера комедий, и даже в озвучке. А на этой неделе выходит в прокат очередная работа с участием Джо — блокбастер «Рэмпейдж» с Дуэйном Скалой Джонсон в главной роли.

О любви к работе:

На удивление, голливудский пожиратель сердец не оглушен славой. Для того, чтобы сохранить такое тело, он тренируется дважды в день шесть дней в неделю — таких преданных делу людей нужно поискать. Звезды нечасто любят рассказывать о том, что на них надето, но Манганиелло действительно не отвечает на подобные вопросы на ковровых дорожках. Он просто счастлив, что может носить все, что хочет. Сейчас Джо пишет книгу о том, как поддерживать физическую форму, и она обещает стать настоящим мужским бестселлером. Его предыдущая работа «Эволюция. Как сломать ментальные стены и построить совершенное тело» представляла собой конкретную программу, благодаря которой можно получить тело зверя.

Об идеальных отношениях:

Мы пришли на эту планету, чтобы быть вместе.

Его избранница — актриса и модель София Вергара. Джо заявляет, что их отношения были идеальными с первого дня, им легко находить общее, а все вызовы они встречали с улыбкой. Впервые Джо и София пошли на свидание летом 2014 года, а еще спустя пару лет они поженились во Флориде. https://www.youtube.com/watch?v=wfsks6-GoDs Он не выбирал партнершу согласно своему статусу, и никак не мог ожидать, что однажды станет частью пары из списка топовых знаменитостей. Джо говорит о том, что они стараются сохранить свою личную жизнь, а также считает, что любое давление со стороны общества помогает им оставаться близкими. В интервью Men’s Health актер признался, что путь к таким отношениям занял немало времени:

Я стал мужчиной, которым хотел быть, и в результате встретил женщину своей мечты.

О мечтах:

Первый серьезный «краш» актера — принцесса Лея.

Я встретил Кэрри Фишер пару лет назад. Когда я сказал ей, что она была моей первой любовью, она преложила нам пожениться и запустить реалити-шоу об этом.

Он много думаеот о том, чтобы вернуться на сцену, или попробовать себя на Бродвее — поучавствовать в необычной адаптации Шекспира. Сейчас он считает себя достаточно взрослым, чтобы действительно понимать творчество Чехова в полной мере. Кроме того, ему нравится сам процесс постановок:

Мне нравится работать в течение трех недель или месяца, прежде чем что-то получится, и только потом приглашать аудиторию посмотреть на это.

Сейчас Джо занят подготовкой к съемкам в двух фильмах о супергероях, где он сыграет злодея Детстроука. Один будет полностью посвящен его персонажу, а другой — Бэтмену. Увы, деталей студия не сообщает, а сам актер говорит в интервью, что проект по-прежнему находится в разработке. Ранее Дефстроук уже появился в сцене после титров «Лиги справедливости», и образ Джо впечатлил даже самых верных поклонников франшизы. Ради возможности проявить индивидуальный подход к роли Манганьелло отказывается смотреть фильмы и сериалы, где этот персонаж уже был.

Я, конечно, догадываюсь, что есть сериал об этом герое, но я его не видел. И не стану смотреть. Это мой персонаж, мое видение. Верю в то, что у меня есть способности к перевоплощению в невероятного подонка.