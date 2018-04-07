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В Москве проходит онлайн-кинофестиваль
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В Москве проходит онлайн-кинофестиваль 

Рамблер 1 час назад
Фото: youtube
В столице стартовал онлайн фестиваль кино "Дубль два". Цель фестиваля весьма благородна: зритель благодаря ему сможет познакомиться с достойными картинами, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на широкие экраны.
Лучшие кинорежиссеры, сценаристы и заслуженные актеры специально отбирали для двухнедельного фестиваля лучшие ленты. Идея: популяризировать и донести до своего зрителя малоизвестные фильмы, которые того достойны.
В течение двух недель любой желающий будет иметь возможность познакомиться с отобранными лентами, как короткометражными, так и полнометражными.
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