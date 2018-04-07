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Самый веселый фильм о сомелье покажут в Москве
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Самый веселый фильм о сомелье покажут в Москве 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
Самый веселый фильм о сомелье покажут в МосквеC 4 по 8 апреля 2018 года в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» и «КАРО 7 Атриум» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. Открытие фестиваля состоится 4 апреля в 20:00 в киноцентре «Октябрь». Фильмом открытия станет комедия «Дуэль cомелье» режиссера Николаса Каррераса. По сюжету знаменитый сомелье Чарли Артураола внезапно теряет обоняние, основной инструмент своего ремесла, и оказывается без работы и без какой-либо поддержки в кругу коллег-дегустаторов. Он вынужден переселиться в пригород Майами, но при этом не сдается. В то же самое время другой выдающийся сомелье, итальянец Лука Гардини, движется к финалу всемирного чемпионата The Duel of Wine, проходящего в Нью-Йорке. Для попадания на отборочный этап этого чемпионата Чарли замышляет хитроумную уловку, прикрываясь загадочной и одновременно издевательской личиной «Графа в маске». Чарли готов пойти на самые неожиданные поступки, чтобы вернуть свою репутацию. Гостями российской премьеры станут продюсер Лино Пуйя и исполнитель главной роли, сомелье Чарли Артураола.
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