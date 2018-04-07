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Новую часть «Терминатора» перенесли на четыре месяца
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Новую часть «Терминатора» перенесли на четыре месяца 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
В сентябре прошлого года стало известно, что Джеймс Кэмерон вместе с Тимом Миллером («Дэдпул») готовят новую часть «Терминатора». Этот фильм будет игнорировать события третьей, четвёртой и пятой частей. The Hollywood Reporter сообщает, что его премьеру придётся немного подождать — дату выхода перенесли на четыре месяца вперёд.
Теперь новая часть «Терминатора» увидит свет 22 ноября 2019 года. На эти даты намечен неназванный супергеройский фильм Fox/Marvel, а кроме них в ноябре должны выйти сиквел анимационного фильма «Холодное сердце» и новый фильм про Джеймса Бонда.
В новом «Терминаторе» сыграют Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон, которые воплотят героев из прошлых частей. К актёрскому составу также присоединилась и Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Чёрное зеркало»).
Совсем недавно Шварценеггер перенёс операцию на открытом сердце. Представители студии уточнили, что перенос не связан со здоровьем актёра — решение о переносе якобы было принято ещё до операции.
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