Премьеру нового «Терминатора» отложили

Кинокомпания Paramount планировала возродить популярную франшизу и в конце июля следующего года представить на суд мирового зрителя очередную картину о Терминаторе. Но планы немного поменялись и студия была вынуждена перенести премьеру на конец осени.

Истинная причина переноса не оглашается, но в студии заявили, что это никак не связано с недавно перенесенной операцией на сердце главного актера франшизы — Арнольда Шварцнеггера