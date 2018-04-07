Ещё
Премьеру нового «Терминатора» отложили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьеру нового «Терминатора» отложили 

Рамблер 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
Кинокомпания Paramount планировала возродить популярную франшизу и в конце июля следующего года представить на суд мирового зрителя очередную картину о Терминаторе. Но планы немного поменялись и студия была вынуждена перенести премьеру на конец осени.
Истинная причина переноса не оглашается, но в студии заявили, что это никак не связано с недавно перенесенной операцией на сердце главного актера франшизы — Арнольда Шварцнеггера.
Сюжет тоже пока не раскрывается, но ходят слухи, что смысловая линия, заложенная еще Джеймсом Кэмероном, будет продолжена.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение