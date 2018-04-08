Премьера телеканала Spike: продолжение сериала «Форс-мажоры»

Без невесты принца Гарри , но все равно здорово!

В субботу 7 апреля в 20:00 на телеканале Spike показали первые новые эпизоды сериала «Форс-мажоры» о лучшей юридической фирме Нью-Йорка. Канал опередил всех конкурентов! Старт дан! Любимый многими сериал отныне можно будет смотреть по субботам!

Зрителей ждет драматическая развязка истории блестящего юриста-самоучки в исполнении Патрика Джей Адамса и его возлюбленной, которую сыграла Меган Маркл.

В новых сериях продолжение получит романтическая линия между главой фирмы Харви Спектром ( Гэбриел Махт ) и его бывшей секретаршей Донной ( Сара Рафферти ), которая получила головокружительное повышение и стала исполнительным директором. Девушка метит еще выше и хочет стать партнером компании, используя любую возможность, чтобы добиться желаемого. Также зрители узнают, вернется ли Джессика Пирсон, прежний руководитель компании, которая уехала из Нью-Йорка в предыдущем сезоне.

В центре сюжета «Форс-мажоров» — жизнь юридической фирмы в Нью-Йорке, представляющей интересы крупнейших корпораций. Партнер фирмы и один из лучших адвокатов Нью-Йорка Харви Спектр идет на риск, нанимая в помощники талантливого Майка Росса (Патрик Джей Адамс), выдающего себя за юриста с дипломом Гарварда . На протяжении всего сериала главные герои пытаются сохранить в тайне, что у Майка нет юридического образования, но его секрет раскрывается. Это ставит под удар не только карьеру Харви, но и само существование фирмы.

Главной интригой, которая зародилась вокруг сериала, была персона Меган Как-никак невеста принца Гарри! Точку поставили в начале этого года: руководители NBCUniversal Cable Entertainment объявили, что в следующем сезоне Меган Маркл участвовать не будет. Также сериал покидает актер Патрик Джей Адамс, поэтому в восьмом сезоне «Форс-мажоры» останутся сразу без двух главных героев.

Впрочем, для огромной армии поклонников сериала это хоть и потеря, но не конец света. Юбилейный, сотый эпизод, в США посмотрели полтора миллиона зрителей. И даже после перемен в актерском составе отказываться от своих любимых «форс-мажоров» зрители не собираются. Кроме того, что сериал продемонстрировал блестящую актерскую игру, модные редакторы неоднократно называли «Форс-мажоры» одним из самых стильных телесериалов. Во многом это заслуга дизайнера Джоли Андреатта. Она рассказывала, что ежедневно распоряжается гардеробом актеров, в котором больше 100 костюмов.

Новые серии седьмого эпизода сезона сериала «Форс-мажоры» на телеканале Spike каждую субботу в 20:00, начиная с 7 апреля.