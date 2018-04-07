Уик-энд в кино: возвращение Брюсса Уиллиса и новый сезон «Форс-мажоров» с Меган Маркл 

Во-первых, это первый фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли, который выходит на российские экраны за последние 3 года. И в этом фильме он — классический Брюс Уиллис а-ля Джон МакКлейн из «Крепкого орешка». В общем, всем, кто скучал, поход в кино доставит удовольствие.
Во-вторых, это ремейк культового одноименного боевика 1974 года, но сравнивать эти фильмы не стоит, как не стоит сравнивать и Брюса Уиллиса с Ричардом Брэнсоном, сыгравшим главную роль в оригинальном проекте. Актеры идеально вписались в свои проекты, снятые в разные, не побоюсь этого слова, эпохи, и оба вполне соответствуют своему времени. Объединяет актёров лишь то, что они оба не были первым выбором режиссера: вместо Брэнсона хотели снимать Стива МакКуина или Фрэнка Синатру, вместо Уиллиса в этой роли изначально видели Сильвестра Сталлоне, но мне кажется, финальный выбор оказался идеальным в обоих случаях.
В-третьих, поклонники жанра точно не будут разочарованы. В режиссёрском кресле создатель «Хостела» Элай Рот, успевший поработать сорежиссёром с Тарантино на «Бесславных ублюдках». Так что экшена будет достаточно, чтобы ваш спутник не заскучал.
В-четвёртых, посмотреть кино будет не только развлекательно, но и поучительно. Узнаете, к примеру, почему не стоит сохранять домашний адрес в избранных в навигаторе вашего автомобиля, громко обсуждать ваши планы при посторонних и многое другое.
И в-пятых, конечно, этот фильм стоит посмотреть ради Камилы Морроне, сыгравшей дочь главного героя. К 20-летней аргентинской красотке уже пришла мировая слава: совсем недавно и очень кстати к моменту выхода фильма все СМИ облетела новость, что она стала новой девушкой Леонардо ДиКаприо, так что у вас есть отличная возможность разглядеть, что же он в ней нашел. К слову, это первая взрослая роль Камилы, и справилась она с ней вполне достойно, не зря же её отчимом называют обладателя «Оскара» Аль Пачино.
Кстати, об Аль Пачино: если в эти выходные вам все же захочется остаться дома, в сегодня, 7 апреля, на канале HBO выходит новый фильм с этим актёром, за который ему уже прочат все возможные номинации. Режиссером драмы «Патерно» выступил легендарный режиссёр Барри Левинсон, снявший «Человека дождя» с Томом Крузом, а в прошлом году получивший номинации на «Золотой глобус» и «Эмми» в прошлом году за «Лжеца, Великого и Ужасного» с Робертом Де Ниро. С Аль Пачино Левинсон уже работал, когда снимал ставшую культовой драму «Донни Браско».
Тогда компанию Аль Пачино составил Джонни Депп, на этот раз, двадцать лет спустя, партнёршей актера становится Райли Кио, звезда «Безумного Макса» и «Девушки по вызову» и, к слову, внучка Элвиса Пресли. В общем, фильм, как минимум, имеет смысл включить в список обязательных к просмотру.
А на канале Spike сегодня стартует долгожданное продолжение седьмого сезона «Форс-мажоров», в котором нас ждёт драматическая развязка истории Майка Росса, блестящего юриста, никогда не учившегося в Гарварде, но попавшего в лучшую юридическую фирму Нью-Йорка.
Напомню, что это последний сезон проекта с участием Патрика Джей Адамса, так что в восьмом сезоне будет солировать Харви Спектр. В связи с изменением статуса выбывает из проекта и будущая принцесса Меган Маркл, по сути это ее последнее появление на экране, в общем, не пропустите!