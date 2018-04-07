Уик-энд в кино: возвращение Брюсса Уиллиса и новый сезон «Форс-мажоров» с Меган Маркл

Во-первых, это первый фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли, который выходит на российские экраны за последние 3 года. И в этом фильме он — классический Брюс Уиллис а-ля Джон МакКлейн из «Крепкого орешка». В общем, всем, кто скучал, поход в кино доставит удовольствие.

Во-вторых, это ремейк культового одноименного боевика 1974 года, но сравнивать эти фильмы не стоит, как не стоит сравнивать и Брюса Уиллиса с Ричардом Брэнсоном , сыгравшим главную роль в оригинальном проекте. Актеры идеально вписались в свои проекты, снятые в разные, не побоюсь этого слова, эпохи, и оба вполне соответствуют своему времени. Объединяет актёров лишь то, что они оба не были первым выбором режиссера: вместо Брэнсона хотели снимать Стива МакКуина или Фрэнка Синатру, вместо Уиллиса в этой роли изначально видели Сильвестра Сталлоне , но мне кажется, финальный выбор оказался идеальным в обоих случаях.

В-третьих, поклонники жанра точно не будут разочарованы. В режиссёрском кресле создатель «Хостела» Элай Рот, успевший поработать сорежиссёром с Тарантино на «Бесславных ублюдках». Так что экшена будет достаточно, чтобы ваш спутник не заскучал.

В-четвёртых, посмотреть кино будет не только развлекательно, но и поучительно. Узнаете, к примеру, почему не стоит сохранять домашний адрес в избранных в навигаторе вашего автомобиля, громко обсуждать ваши планы при посторонних и многое другое.

И в-пятых, конечно, этот фильм стоит посмотреть ради Камилы Морроне, сыгравшей дочь главного героя. К 20-летней аргентинской красотке уже пришла мировая слава: совсем недавно и очень кстати к моменту выхода фильма все СМИ облетела новость, что она стала новой девушкой Леонардо ДиКаприо , так что у вас есть отличная возможность разглядеть, что же он в ней нашел. К слову, это первая взрослая роль Камилы, и справилась она с ней вполне достойно, не зря же её отчимом называют обладателя «Оскара» Аль Пачино

Кстати, об Аль Пачино: если в эти выходные вам все же захочется остаться дома, в сегодня, 7 апреля, на канале HBO выходит новый фильм с этим актёром, за который ему уже прочат все возможные номинации. Режиссером драмы «Патерно» выступил легендарный режиссёр Барри Левинсон , снявший «Человека дождя» с Томом Крузом , а в прошлом году получивший номинации на «Золотой глобус» и «Эмми» в прошлом году за «Лжеца, Великого и Ужасного» с Робертом Де Ниро . С Аль Пачино Левинсон уже работал, когда снимал ставшую культовой драму «Донни Браско».

Тогда компанию Аль Пачино составил Джонни Депп , на этот раз, двадцать лет спустя, партнёршей актера становится Райли Кио, звезда «Безумного Макса» и «Девушки по вызову» и, к слову, внучка Элвиса Пресли . В общем, фильм, как минимум, имеет смысл включить в список обязательных к просмотру.

А на канале Spike сегодня стартует долгожданное продолжение седьмого сезона «Форс-мажоров», в котором нас ждёт драматическая развязка истории Майка Росса, блестящего юриста, никогда не учившегося в Гарварде , но попавшего в лучшую юридическую фирму Нью-Йорка.