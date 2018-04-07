Как сейчас выглядит актриса сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт?

«Беверли-Хиллз, 90210» — культовый американский сериал, рассказывающий о жизни близнецов Уолш, которые оказались в мире золотой молодежи: об их взлетах и падениях, дружбе, любви и подростковых проблемах.

https://www.youtube.com/watch?v=JDOrOMuo-9o Дженни Гарт (46), сыгравшая Келли Тейлор, после выхода картины на экраны буквально проснулась знаменитой. Кстати, актриса также снималась в сериале «Мелроуз Плейс» и «90210: новое поколение» (продолжение «Беверли-Хиллз»).

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Сейчас Гарт делает собственное шоу «Дженни Гарт: Жизнь за городом» на канале CMT. И вот, как она выглядит.

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К слову, в личной жизни у Дженни не все так удачно, как в карьере. В Сети появилась информация о том, что актриса и ее муж Дэвид Абрамс (36) подали на развод после почти трех лет брака. Отметим, говорили о расставании супругов уже давно: еще в ноябре прошлого года звезды заявляли, что не живут вместе, но работают над своими отношениями. До Дэйва Гарт дважды была замужем: за музыкантом Дэниелом Кларком и актером Питером Фачинелли (44).

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-sejchas-vyglyadit-aktrisa-seriala-beverli-hillz-90210-dzhenni-gart/