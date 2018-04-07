Волгоградцы сыграют воинов-интернационалистов в фильме Сергея Урсуляка

Волгоградцам предлагают сняться в массовых сценах нового многосерийного фильма «Ненастье», над которым работает известный режиссер Сергей Урсуляк

— Фильм снимается по одноименному роману Алексея Иванова . Все действие происходит в неком уральском городе Батуев, — рассказывает ассистент режиссера по актерами массовых сцен Ольга Кочнева . — По сюжету ребята, прошедшие афганскую войну возвращаются домой и попадают в новую, бурлящую и быстро меняющуюся жизнь. Мы уже снимали в Нижнем Тагиле, Электростали , Москве и в Крыму. Вскоре съемочная группа приедет в Волгоград.

Для съемок массовых сцен создателям фильма нужны воины-интернационалисты, прохожие и пассажиры автобуса.

— Мы запишем и сфотографируем всех кандидатов: мужчин на роль воинов в возрасте от 25 до 45 лет. В других массовых сценах могут сняться и мужчины, и женщины от 40 до 65 лет. Конечно, попасть в Афганистан мог любой парень, — рассуждает Ольга Кочнева. — И все же хочется сделать красивую картинку: поэтому мужчин ростом 1,60 и 2 метра мы вряд ли возьмем. На последних, к сожалению, не найдем костюмов. Нам не подойдут и очень пышные дамы. Я всегда говорю: «Мы снимаем не жизнь, а кино».

Тем, кто пройдет отбор и попадет не съемочную площадку, предстоит отработать 12 часов.

— Мы снимаем 90-е годы, — продолжает ассистент режиссера. — Нам нужно переодеть людей, привести их на площадку, снять несколько дублей, вернуться в костюмерную и заплатить за съемочный день. Что касается мест съемок, то мы будем выбирать обезличенные улицы. Визитных карточек Волгограда в кадре не появится.

Собрания волгоградцев, которые хотят попробовать себя в роли актера, пройдут 11 и 12 апреля в конференц-зале отеля «Южный». Начало в 19:00.

— Мы снимали массовые сцены и в других городах, — заключает Ольга Кочнева. — В Нижнем Тагиле на собрание пришло больше 500 человек. В Электростали у нас снялись больше 400 местных жителей. Мы надеемся на то, что волгоградцы тоже откликнутся на наше предложение, ведь нам нужно набрать не меньше 100 воинов-интернационалистов.