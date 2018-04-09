Рассел Кроу из-за развода с женой продал череп динозавра и колесницу

Актер Рассел Кроу устроил распродажу «Искусство развода» в Сиднее, пишет Reuters . На публичный аукцион были выставлены около 200 костюмов и вещей из самых популярных фильмов с Кроу: «Гладиатор», «Хозяин морей: на краю земли» и других.

Аукцион состоялся в 54-й день рождения Кроу, который мог бы стать 15-й годовщиной свадьбы с экс-супругой актера Даниэль Спенсер , если бы не развод в 2012 году.

В частности, с молотка ушли металлические наручники и колесница из «Гладиатора», ранее принадлежавший Леонардо Ди Каприо окаменевший череп динозавра, золотые часы и многое другое. Всего на аукционе удалось выручить $2,8 млн Как можно понять из объяснений актера, деньги понадобились для окончательного оформления расставания с Даниэль. «Наш развод будет завершен примерно в те же дни, что состоится аукцион. Мы вместе воспитываем детей и нам легко договориться о деньгах», — признавался Рассел Кроу в интервью Australia's Daily Telegraph.

Расселу Кроу исполнилось 54 года 7 апреля. Вместе с экс-супругой он растит двоих сыновей: 14-летнего Чарльза и 11-летнего Теннисона.