Рассел Кроу избавляется от вещей на аукционе

Голливудский актер Рассел Кроу решил избавиться от ненужных вещей по случаю своего 53-го дня рождения. Как передает Русская служба BBC, Кроу устроил аукцион «Искусство развода» в Сиднее, поскольку несколько лет назад расстался с певицей Даниэль Спенсер

Австралийский актер рассказал, что продажа вещей связана с его желанием двигаться дальше и представляет собой «переломный момент».

На аукцион выставлены вещи из фильма «Гладиатор», памятные сувениры со съемок фильма «Хозяин морей: На краю Земли», а также гитары, австралийские произведения искусства и сапоги его героя-скинхеда из фильма «Бритоголовые».

Ожидается, что аукцион Sotheby's принесет чуть более 2 млн долларов.