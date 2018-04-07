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Рассел Кроу избавляется от вещей на аукционе
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Рассел Кроу избавляется от вещей на аукционе 

BFM.RU 49 минут назад
Голливудский актер Рассел Кроу решил избавиться от ненужных вещей по случаю своего 53-го дня рождения. Как передает Русская служба BBC, Кроу устроил аукцион «Искусство развода» в Сиднее, поскольку несколько лет назад расстался с певицей Даниэль Спенсер.
Австралийский актер рассказал, что продажа вещей связана с его желанием двигаться дальше и представляет собой «переломный момент».
На аукцион выставлены вещи из фильма «Гладиатор», памятные сувениры со съемок фильма «Хозяин морей: На краю Земли», а также гитары, австралийские произведения искусства и сапоги его героя-скинхеда из фильма «Бритоголовые».
Ожидается, что аукцион Sotheby's принесет чуть более 2 млн долларов.
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