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Рассел Кроу заработал почти на $3 млн, продав свои вещи на аукционе
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Рассел Кроу заработал почти на $3 млн, продав свои вещи на аукционе 

ТАСС 1 час назад
СИДНЕЙ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Актер Рассел Кроу заработал почти $3 млн, распродав на аукционе свои личные вещи и реквизит фильмов, в которых он снимался. Об этом сообщил официальный представитель австралийского филиала торгового дома Sotheby's, подводя итоги проведенных в Сиднее торгов.
"Было продано свыше 85% 226 лотов на общую сумму 3 млн 719 тыс. 963 (австралийских — прим. ТАСС) доллара (около $2,9 млн)", — объявил представитель Sotheby's Australia.
Во время аукциона в зал, где он проводился, зашел сам актер, выступив с кратким приветствием потенциальным покупателям. Аукцион по его предложению был назван «Искусством развода» — в конце прошлого года Кроу окончательно оформил развод с австралийской актрисой Даниэль Спенсер, с которой расстался шесть лет назад и которой оставил очень крупную сумму.
Среди предметов, вызвавших наибольший интерес у покупателей и в итоге проданных за суммы, значительно превысившие стартовые — скрипка капитана Джека Обри из фильма «Хозяин морей: На краю Земли» (Master and Commander: The Far Side of the World) — $135 тыс., алюминиевый меч Максимуса и бутафорская колесница из фильма «Гладиатор» (Gladiator) — соответственно $85,4 тыс. и $79,3 тыс., деревянный меч, которым Кроу учился фехтовать на съемках «Гладиатора» — $24,4 тыс.
Сам актер назвал хорошим подарком в день его рождения итоги прошедшего аукциона. «Неплохая выручка за пять часов работы», — написал он в Twitter.
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