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Трехмерное кино в залах ожидания Emirates
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Трехмерное кино в залах ожидания Emirates 

AirCargoNews.ru 56 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпания Emirates предложит атмосферу реального кинотеатра в своем аэропорту Dubai International, предоставив клиентам индивидуальные комплекты Skylights. Перевозчик начнет их тестировать в зале ожидания B в течение апреля в зоне бизнес-класса, а в мае — в зоне первого класса. Введение новаторских комплектов для просмотра фильмов, является одной из инициатив Emirates, ставящих своей целью сделать более привлекательным предложение услуг в аэропортах и на борту авиалайнеров. Каждый комплект Skylights весит всего 120 грамм, а его основу составляют очки виртуальной реальности с широким полем обзора и высоким разрешением, с помощью которых можно смотреть фильмы в форматах 3D и 2D в качестве Full HD. Встроенная аудиовизуальная система позволяет пользователям полностью погрузиться в атмосферу событий, представляемых фильмом. Разнообразное предложение охватывает 3D и 2D, сборники телевизионных сериалов, документальные и фантастические фильмы. Услуга предоставляется бесплатно, а перевозчик планирует предоставлять ее во всех залах ожидания в Дубай, если в период тестирования будет получена позитивная реакция. В аэропорту Dubai International находится 7 залов ожидания Emirates в 3 терминалах — A, B и C. В каждом из них находятся отдельные помещения для первого и бизнес-класса. Все залы ожидания Emirates были спроектированы с высокими требованиями даже к мелочам. Их отличают элегантное оформление, изготовленная по спецзаказу в Италии мебель.
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