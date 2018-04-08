Смехов: я, прежде всего, театральный человек

Актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал о своем сотрудничестве с группой «Король и Шут» в зонг-опере «TODD», передает НСН.

"Меня завлекли замечательный Михаил Горшенев , который так рано ушел из жизни, и мой старший внук Леонид, который отлично разбирается во всех таинствах нового и старого рока и одновременно хорошо знает всю бардовскую культуру.

Год назад состоялось восстановление этого спектакля, который снова идет, но уже без Миши. Но он хорошо идет. Я видел это безобразное и безрассудное многотысячное марево людских голов, которые и меня встретили визгом.

Я-то думал, что будут чужим на этом празднике жизни. Я же, прежде всего, театральный человек. В кино играл не много, но то, где я сыграл, знают все. Я про музыкальный фильм под названием «Три мушкетера и один Боярский»", — сказал он.