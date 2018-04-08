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Смехов: мне очень неловко, когда в лоб спрашивают о любимых артистах или поэтах
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Смехов: мне очень неловко, когда в лоб спрашивают о любимых артистах или поэтах 

Газета.Ru 9 минут назад
Актер театра и кино Вениамин Смехов поделился, какую историю он рассказывает, когда журналисты спрашивают его о Высоцком, передает НСН.
"Мне очень неловко, когда в лоб спрашивают о любимых артистах или поэтах. Высоцкий и в театре для меня был главным артистом, мы были очень близки. Мы нигде не расставались.
И даже когда Володя прилетел со съемок фильма «Вертикаль», мы все собрались у Золотухина и Нины Шацкой. Главной нашей заботой было найти гуся в Москве.
Мы встали в очередь, купили гуся, принесли, а пока это готовилось и выставлялось, Володя нам пропел только что сочиненную Песню о вещей Кассандре. И то, как он спел, мне запомнилось на всю жизнь", — сказал он.
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