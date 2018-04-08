Рассел Кроу распродает свои вещи на аукционе

Голливудский актер Рассел Кроу устраивает аукцион в честь своего 53-го дня рождения. Ненужные вещи артист выставит на торгах в Сиднее. Об этом сообщает BBC.

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Аукцион будет носить название «Искусство развода». Напомним, несколько лет назад Кроу расстался с певицей Даниэль Спенсер

Актер заявил, что решил устроить грандиозную распродажу из-за желания двигаться дальше. Аукцион, по признанию самого Рассела, представляет для него «переломный момент».

С молотка уйдут вещи и памятные сувениры из фильмов «Гладиатор», «Хозяин морей: На краю Земли», «Бритоголовые». Кроме того, на аукционе можно будет купить произведения искусства и музыкальные инструменты, созданные в Австралии.

Ожидается, что за предложенные лоты Рассел Кроу выручит более двух миллионов долларов.

Голливудский гладиатор красавец Рассел Кроу попал в кино благодаря кейтеринговой компании своих родителей. Пока семья кормила актеров и осветителей, маленький Рассел болтал с режиссерами. В итоге, он засветился в нескольких сериалах и фильмах.

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