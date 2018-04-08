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«Черная пантера» обогнала «Титаник» по сборам в США
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«Черная пантера» обогнала «Титаник» по сборам в США 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
«Черная пантера» от Marvel вышла на третье место самых кассовых фильмов в истории США, обогнав «Титаник», сообщает The Hollywood Reporter.
Фантастические миры
Рейтинг фильмов о супергероях
По итогам пятницы сборы «Черной пантеры» в американском прокате составили $659,3 млн, когда как «Титаник» в 1997 году всего собрал $659,5 млн Отмечается, что за выходные эта сумма может только увеличиться.
В мировом прокате «Черная пантера» собрала $1,29 млрд и вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории.
Сюжет «Черной пантеры» строится вокруг одноименного героя. Премьера состоялась 16 февраля. Компания Marvel также планирует снимать продолжение фильма.
Ранее сообщалось, что «Черная пантера» станет перым фильмом, который покажут в открывшемся впервые за 35 лет кинотеатре Саудовской Аравии.
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