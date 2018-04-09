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«Титаник» уступил кассовое лидерство «Черной пантере»
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«Титаник» уступил кассовое лидерство «Черной пантере» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Новая лента Marvel обогнала блокбастер Дэвида Кэмерона по сборам.
Очередной фильм про героев «Вселенной Марвел» всего за несколько дней проката лишь в Соединенных Штатах собрал кассу в 659,3 миллиона долларов, в то время как «Титаник» за весь 1997 год собрал лишь на 200 тысяч долларов больше.
Таким образом, «Черная пантера» на данный момент занимает почетное третье место в списке самых кассовых фильмов в истории США, об этом сообщает The Hollywood Reporter.
А первые два, с учетом инфляции, занимают «Унесенные ветром» и «Аватар»
В мировом прокате «Черная пантера» также собрала солидную сумму — 1, 29 млрд долларов США, что позволило фильму пробиться в десятку наиболее кассовых за всю историю.
Кевин Файги, руководитель всемирно известной Marvel, уже заявил о намерении кинокомпании не ограничиваться одним эпизодом столь успешного кинопроекта и в ближайшем времени заняться работой над продолжением нашумевшей картины.
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