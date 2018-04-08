Вспомнить все: забытые голливудские жены

Когда-то они были на пике популярности — постоянно появлялись на красных дорожках вместе со звездными супругами, их преследовали папарацци и поклонники, продюсеры предлагали крутые проекты. Но потом они развелись, и теперь об этих бывших женах все забыли.

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Известность ей принес сериал «Медиум», Аркетт даже получила «Эмми» за него в 2006 году. Но по-настоящему актрису прославил брак с Николасом Кейджем (54) (1995–2001). Сейчас о Патрисии говорят все реже — она замужем за малоизвестным музыкантом Полом Росси и редко снимается в сериалах.

Мег Райан (56)

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Все реже мы видим и Мег Райан, которая была замужем за Деннисом Куэйдом (63) (1991–2001), секс-символом 90-х, звездой фильмов «Ловушка для родителей», «Превратности любви», «Послезавтра». Последняя работа Мег вышла в 2015 году («Итака»). Сейчас она почти не снимается, но часто ходит на светские мероприятия.

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У звезды «Терминатора» было два громких романа — с актером Брюсом Эбботом (63) (1982–1987) и режиссером Джеймсом Кэмероном (63) (1997–1999). Сейчас она редко снимается (хотя в 2017-м вышел фильм «Кривизна»), не так давно Линда заявила, что страдает от биполярного расстройства.

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А ты смотрел «Грязные танцы»? У Дженнифер Грей, исполнительницы главной роли, была бурная личная жизнь — помолвка с Джонни Деппом (54) в 1990 году, романы с Мэттью Бродериком (56) и Лиамом Нисоном (65). Но потом ее минута славы закончилась. Последняя киноработа Грей — эпизод «Доктора Хауса» в 2010 году.

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Датская актриса, фотомодель и певица. А еще бывшая жена Сильвестра Сталлоне (71), с которым они вместе снимались в «Рокки-4». Они поженились в 1985 году, а в 1986 году снялись в боевике «Кобра». Их называли самой горячей парой Голливуда, но 13 июня 1987-го они развелись. После этого карьера у Нильсен складывается все хуже — непопулярные реалити и эпизоды в сериалах.

Джина Дэвис (62)

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В 1987 году Джина вышла замуж за Джеффа Голдблюма (65) (звезда фильмов «День независимости», «Парк Юрского периода», «Кошки против собак»). И как по мановению волшебной палочки — у Джины «Битлджус». Но в 1990-м они развелись.

Талия Болсам (59)

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А Талию прославил брак с Джорджем Клуни (56). Они поженились в Вегасе в 1989 году. Талия снималась в сериалах «Счастливые дни», «Закон и порядок» и других популярных проектах. В 1993-м они развелись, и в следующий раз довести Клуни до алтаря получилось только у Амаль Аламуддин (40) в 2014-м.

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Кристин может похвастаться такими фильмами, как «Семейка Брэди», «Певец на свадьбе», «Солдаты неудачи», а главное — браком с Беном Стиллером (52). Но в прошлом году они развелись, и мы не удивимся, если продюсеры скоро забудут и о ней. Уже сейчас, пока не посмотришь на фото Кристин, не вспомнишь ее.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vspomnit-vse-zabytye-gollivudskie-zheny/