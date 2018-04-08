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В Родине пройдёт повторный показ «Одинокого мужчины»
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В Родине пройдёт повторный показ «Одинокого мужчины» 

Киноафиша 32 минуты назад
Фото: Киноафиша
Ещё один раз на большом экране зрители смогут увидеть великолепную драму Тома Форда «Одинокий мужчина». Глубокий и трагичный фильм вышел в 2010 году и сразу стал звездой самых крупных мировых фестивалей, в том числе получил номинацию на «Оскар» («Лучшая мужская роль»). Насладиться картиной повторно станет возможным 11 апреля в кинотеатре «Родина».
«Одинокий мужчина» — это фильм раскрывший сразу двух талантливых мужчин — дизайнера и режиссёра Тома Форда и актёра Колина Фёрта. Последний играет в фильме профессора литературы, переживающего смерть своего любимого. Справиться с потерей ему помогает его давняя подруга, которую играет Джулианна Мур. Профессор Фальконер уже и не надеется на счастье в своей жизни, пока не встречает молодого студента Кенни. Но и и здесь судьба сыграла против него.
Фильм снят по мотивам одноимённой книги писателя гея Кристофера Ишервуда, который был видным борцом за права сексуальных меньшинств.
Кинокартина будет показана на языке оригинала с русским субтитрами. Показ состоится 11 апреля в 21.00. Билеты можно приобрести на сайте.
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