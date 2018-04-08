Китайским зрителям представлен второй за неделю российский фильм

Шанхай, 8 апреля / Синьхуа / — Российский мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» вышел в китайский прокат 5 апреля, пополнив спектр выбора для любителей кино на трехдневные каникулы по случаю праздника Цинмин. Примечательно, что мультфильм, снятый при китайском участии, стал второй за неделю лентой из России: 30 марта китайским зрителям представили фильм «Лед».

Работы режиссеров Алексея Цицилина и Олега Трофима , наряду с популярной картиной их соотечественника Клима Шипенко «Салют-7», которую китайские кинотеатры показали в начале года, продолжили в 2018 году тенденцию последних лет, когда в китайский прокат все чаще стали выходить российские фильмы.

Но ранее показанные картины, такие как «Брестская крепость», «Сталинград» и «А зори здесь тихие», — в своем большинстве военные. А сейчас ситуация несколько иная — фильмы, предлагаемые китайской аудитории, становятся гораздо более разнообразными. Так, «Салют-7» — это история спасения космической станции двумя советскими космонавтами, полностью основанная на реальных событиях, а «Лед» посвящен фигурному катанию.

"Успели соскучиться по тебе, русское кино!", «Сюжет вдохновляющий», «Как здорово когда фигурное катание показывают на большом экране»… — делятся впечатлениями посетители кинотеатров после просмотра «Льда». Фильм особенно понравился представителям старшего поколения, являющимся фанатами советского кино.

"Тесная связь между русскими элементами и бытовой жизнью простых китайцев просматривается и сегодня на многих уровнях, включая литературу, музыку, живопись, зодчество и кино", — говорит китайский режиссер, имеющий опыт неоднократного сотрудничества с российскими коллегами, Мао Вэйнин . По его мнению, интерес китайских театров к российскому кино будет расти по мере расширения сотрудничества двух стран в кинематографе. Пример такого сотрудничества — совместно снятая «Снежная королева 3: Огонь и лед».

Китайский кинорынок в настоящее время — второй по величине в мире. Наряду с быстро развивающимся отечественным кино возможность присутствовать на этом объемном рынке получают все большее количество зарубежных кинопроизводителей, что было особенно заметно в последние годы — одним из хитов стал, например, индийский фильм «Дангал». -0-