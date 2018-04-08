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«Судная ночь. Начало». Первый трейлер и выпад против правительства США
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«Судная ночь. Начало». Первый трейлер и выпад против правительства США 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
«Судная ночь. Начало» расскажет о тех событиях, которые привели к созданию, так называемой, «очистительной ночи». Один день в году, во время Судной ночи, людям разрешается выпустить на свет всех своих демонов и творить беззаконие. По мнению правительства, такая система поможет побороть преступность и насилие. Но вскоре становится понятно, что ситуация вышла из под контроля.
Уже в первых кадрах трейлера, в которых звучит команда «Присоединяйся к Судной ночи!», многие заметили выпад против правительства США, которое до сих пор не принимает закон об ограничении владения огнестрельным оружием. В трейлере также показано, как солдаты, переодетые в мирных жителей, призывают всех присоединиться к зачистке. Таким образом, в соцсетях новый фильм Джерарда МакМюррея уже окрестили противоправительственным.
Но не будем вдаваться в политику и просто посмотрим трейлер, который точно пощекочет нервы. Напомним, что премьера фильма «Судная ночь. Начало» в России запланирована на 2 августа года.
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