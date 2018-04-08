«Простоквашино» уже не то: за что зрители критикуют новые серии

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение знаменитого мультфильма о Дяде Федоре — бьет все рекорды. Только за первые несколько дней его посмотрели более 15 миллионов раз. Очевидно, что мультсериал смотрят и дети, и взрослые. Ведь «Простоквашино» — это настоящее культурное достояние России. Правда, у некоторых к обновленному мультику появились вопросы. Что не так с новым «Простоквашино», и как фильмы, мультфильмы и песни становятся культурным достоянием России? Ответы искала корреспондент «МИР 24» Екатерина Рогальская.

«Для меня это был огромный сюрприз, в первые сутки показа серии мне писали друзья, знакомые, отзывы свои говорили, и в основном они были положительные, и все спрашивали, когда будет продолжение, все говорили, что ждут. «Винни-Пух», «Жил-был пес»… Масса мультфильмов, и не только эти, которые мы все очень любим, и они, безусловно, достойны войти в национальное достояние», — сказала Киселева.

Создатели мульфильма «Возвращение в Простоквашино» благодарят писателя Эдуарда Успенского. А сам он настроен крайне негативно. Успенский заявил, что новые серии создают без его разрешения. В мультфильме появляется сестра Дяди Федора по имени Вера Павловна, при этом папу-то зовут Дмитрий.

Эдуард Успенский заявил, что его юристы уже готовят документы, и судебные разборки неизбежны. При этом зрители, безусловно, считают мультфильм «Простоквашино» культурным наследием России и новых серий ждут все равно. На мультимедийном портале телекомпании «Мир» мы разместили опрос: какие мультфильмы должны стать культурным достоянием. «Простоквашино» занимает почетное второе место, на первом — сериал «Ну, погоди!».

Наше культурное достояние — это еще и кино. По результатам опроса, третье место в рейтинге зрительских симпатий занимает картина «Девчата», второе — «Бриллиантовая рука», и на первом месте — оскароносный фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова

А вот кинокритики в список культурного достояния вносят другие фильмы. Те, которые называют лучшими не только в России, но и за ее пределами.

«Есть три фильма, которые изучает любой студент любого киновуза мира, и эти фильмы являются жемчужинами мирового значения. Это «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна, это «Земля» Довженко и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Дальше — «Летят журавли». Это фильм, который получил Золотую пальмовую ветвь. Также фильмы Тарковского, конечно же. Это, в первую очередь, «Иваново Детство» — он получил главный приз в Венеции, это до сих пор наша большая гордость», — подчеркнул кинокритик Сергей Сычев

Поют до сих пор и советские песни, их тоже можно считать культурным достоянием. Больше всего слушатели любят эстрадные хиты и музыку из советских фильмов. По результатам нашего опроса, на третьем месте всеми любимая «Песня про зайцев» композитора Александра Зацепина из «Бриллиантовой руки», на второй строчке — «Нежность» Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на плющихе». Первое место зрители отдали песне «Мгновения» Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны».

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