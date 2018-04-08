«Простоквашино» уже не то: за что зрители критикуют новые серии 

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение знаменитого мультфильма о Дяде Федоре — бьет все рекорды. Только за первые несколько дней его посмотрели более 15 миллионов раз. Очевидно, что мультсериал смотрят и дети, и взрослые. Ведь «Простоквашино» — это настоящее культурное достояние России. Правда, у некоторых к обновленному мультику появились вопросы. Что не так с новым «Простоквашино», и как фильмы, мультфильмы и песни становятся культурным достоянием России? Ответы искала корреспондент «МИР 24» Екатерина Рогальская.
Они вернулись все в той же компании — Дядя Федор, Матроскин и Шарик. Первую серию перезагрузки мультика про деревню Простоквашино посвятили памяти Олега Табакова. Тут хозяйственного кота озвучивает старший сын актера Антон. Шарик говорит голосом Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучил Иван Охлобыстин, маму дяди Федора — Юлия Меньшова. Звездные голоса и небывалый успех — миллионы просмотров в интернете. Главный аниматор нового мультфильма Татьяна Киселева такого успеха не ожидала.
«Для меня это был огромный сюрприз, в первые сутки показа серии мне писали друзья, знакомые, отзывы свои говорили, и в основном они были положительные, и все спрашивали, когда будет продолжение, все говорили, что ждут. «Винни-Пух», «Жил-был пес»… Масса мультфильмов, и не только эти, которые мы все очень любим, и они, безусловно, достойны войти в национальное достояние», — сказала Киселева.
Создатели мульфильма «Возвращение в Простоквашино» благодарят писателя Эдуарда Успенского. А сам он настроен крайне негативно. Успенский заявил, что новые серии создают без его разрешения. В мультфильме появляется сестра Дяди Федора по имени Вера Павловна, при этом папу-то зовут Дмитрий.
Эдуард Успенский заявил, что его юристы уже готовят документы, и судебные разборки неизбежны. При этом зрители, безусловно, считают мультфильм «Простоквашино» культурным наследием России и новых серий ждут все равно. На мультимедийном портале телекомпании «Мир» мы разместили опрос: какие мультфильмы должны стать культурным достоянием. «Простоквашино» занимает почетное второе место, на первом — сериал «Ну, погоди!».
Наше культурное достояние — это еще и кино. По результатам опроса, третье место в рейтинге зрительских симпатий занимает картина «Девчата», второе — «Бриллиантовая рука», и на первом месте — оскароносный фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.
А вот кинокритики в список культурного достояния вносят другие фильмы. Те, которые называют лучшими не только в России, но и за ее пределами.
«Есть три фильма, которые изучает любой студент любого киновуза мира, и эти фильмы являются жемчужинами мирового значения. Это «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна, это «Земля» Довженко и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Дальше — «Летят журавли». Это фильм, который получил Золотую пальмовую ветвь. Также фильмы Тарковского, конечно же. Это, в первую очередь, «Иваново Детство» — он получил главный приз в Венеции, это до сих пор наша большая гордость», — подчеркнул кинокритик Сергей Сычев.
Поют до сих пор и советские песни, их тоже можно считать культурным достоянием. Больше всего слушатели любят эстрадные хиты и музыку из советских фильмов. По результатам нашего опроса, на третьем месте всеми любимая «Песня про зайцев» композитора Александра Зацепина из «Бриллиантовой руки», на второй строчке — «Нежность» Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на плющихе». Первое место зрители отдали песне «Мгновения» Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны».
Результаты всех опросов показывают, что для жителей России культурное наследие — это пока еще фильмы, мультфильмы и музыка советского времени. Но некоторые уже готовы внести в Золотой фонд работы современников. К примеру, фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Салют-7» Клима Шипенко, музыку Бориса Гребенщикова и группы «Ария».
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