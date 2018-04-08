«Березка» стартует на «России». Премьера весны!

Долгожданная премьера телеканала «Россия» — сериал «Березка» — появится на наших экранах 9 апреля. Сериал претендует на звание главной премьеры весны.

— Это один из флагманских проектов компании этого производственного сезона. Он очень долго готовился и обсуждался. Очень скрупулезно подбирался творческий коллектив и актерский состав, — рассказывает исполнительный продюсер сериала Илья Папернов. — Мы не снимаем документально-историческое кино. Мы стремимся передать душу ансамбля, который просуществовал столько лет и всегда восхищал зрителя своим мастерством и волшебной неповторимой техникой. У нас не действуют реальные исторические персонажи ни внутри ансамбля, ни за его пределами. Это история страстных людей, идущих к мечте. У ансамбля нет подноготной, это одно из самых чистых мест на земле, где все посвящено творчеству. Основательница ансамбля создала хореографию, которая оказалась выше сиюминутного течения времени, бытовых вопросов и обстоятельств.

Мы очень надеемся, что после фильма еще больше зрителей вспомнят об этом волшебном ансамбле и захотят прикоснуться к чудесному миру танца «Березки». Это история людей, людей разных: чистых и алчных, мечтающих и циничных, преданных и предающих. События нашего фильма разворачиваются с 1984 по 1991 год на фоне эпохальных сдвигов в нашей стране и становятся огромным испытанием для ансамбля и его основ. Решения, которые предстоит принять нашим героям, будут судьбоносными не только для них самих. Роль Надежды Светловой, руководителя ансамбля «Березка», досталась Лидии Вележевой. О своем участии в фильме и этой работе она говорит с трепетом:

— «Берёзка» — это гордость страны, она действительно впереди планеты всей. Перед актерами нашего фильма стояла задача передать дух ансамбля, выдержать высокую планку, к которой обязывает материал. У нас был очень сильный кастинг (Сергей Шакуров, Алексей Серебряков, Михаил Ефремов, Нина Усатова, Евгений Сидихин и другие), и я уверяю вас, что большинство актеров запали именно на тему. И для меня было большой честью дотронуться до этой истории моим телом, пропустить ее через свою душу и напитать своей энергетикой. Это совсем иная степень близости, чем читать об этом. Я лично не знала Надежду Надеждину (это — настоящее имя основательницы ансамбля «Березка» — прим.ред.), но мне кажется, я ее хорошо чувствую. Это женщина огромной силы и огромной доброты, личность редкого масштаба, гордость страны и времени. Сыграть такую роль — это большая ответственность и большая честь, это как играть Жукова, Королева, Гагарина. У меня не было задачи быть похожей на нее внешне, я старалась воплотить нутро этой личности.

Интересно, что одним из моих педагогов по актерскому мастерству в Щукинском театральном институте была племянница Надеждиной — Людмила Владимировна Ставская. А вообще каждый человек рожден не просто так. Много лет назад мой художественный руководитель Алла Александровна Казанская играла роль Нины в спектакле «Маскарад» в Вахтанговском театре. Во время репетиций в нее страстно влюбился композитор Арам Хачатурян и под влиянием этого чувства написал вальс, который впоследствии стал знаменитым на весь мир. Алла Александровна в конце своей жизни поделилась со мной сокровенным размышлением: «Я много раз задавала себе вопрос: для чего я родилась на этой земле? Стать матерью? Да, наверно. Стать актрисой? Возможно. Быть педагогом? Допустим. Но однажды я поняла, что родилась для того, чтобы был рожден этот вальс и остался жить на земле в сердцах людей». Так вот, я уверена, что Надеждина родилась, чтобы создать великий коллектив «Березка». Эта женщина вошла в историю и останется навсегда.

Тепло говорит о фильме и Нина Усатова (в картине она играет худоджника по костюмам Ларису):

— Раньше без «Березки» не обходилось ни одно торжественное мероприятие. Это так прекрасно: девушки в красивых русских платьях, с точеными фигурками! Сейчас мы редко слышим народные выступления. Видимо, считается, что зрителю это сейчас не так интересно, но я думаю, что это неправда. Время, которое показано в фильме, я хорошо помню. Помню и трудности, и радости. А ненависти не было вообще…

Любопытен и чинуша из Минкульта Миронов, которого сыграл Марк Богатырев:

— Мое появление в этом фильме — настоящее чудо! Два раза я отказывался от роли, а когда ко мне обратились в третий, почувствовал, что это уже какой-то знак. На этот раз я прочел сценарий полностью и был поражен тем, какие метаморфозы происходят с моим героем. С первого взгляда, мы видим подонка без души. Но со временем под маской бездушного дельца начинают проступать всё новые грани, и его действия предстают в другом свете. Я начал понимать, какие мотивы им движут, задумываться, в какое жесткое время жил этот человек и в какие рамки был поставлен. Ему приходится говорить «да», когда хочется сказать «нет», он вынужден идти на сделку со своим внутренним миром. Ему, наверное, в глубине души даже симпатична Светлова, но он понимает, что с этим человеком компромисс найти нельзя. Я знаю, что актера на эту роль искали дольше всего. Все персонажи уже были утверждены, и проект вовсю снимался, а Миронов все не находился. Почему этот неоднозначный герой достался мне? Думаю, у меня все-таки есть отрицательное обаяние, надеюсь на это (смеётся). На самом деле, в основном я играю положительных, и мне приятно, что мне предложили роль другого плана. В этом есть ко мне доверие как к актеру.

— А я играю популярного певца 80-х годов. Изначально была задумка воссоздать в моем герое Валерия Леонтьева , — рассказывает Александр Асташенок (певец Ларин). — Я смотрел его выступления и интервью, мерил кудрявый парик и надеялся, что мне сошьют что-то блестящее и эпатажное (смеется). Но в итоге Ларин получился совсем другим. Это собирательный образ звездного исполнителя. Кстати, я не думаю, что певец того времени сильно отличается от современного. Внутренний посыл у них один и тот же: «Я хочу, чтобы все меня любили». Моя задача как актера — грамотно и органично воплотить ощущение того, что ты рулишь процессом, что ты звезда. Специально для фильма написано несколько шлягеров в духе 80-х, и в кадре будет звучать мой голос. Когда я увидел, с какими артистами мне предстоит работать, я в первый момент был потрясен. Но профессионализм помог взять себя в руки и играть свою роль. Никакого специального ритуала перед выходом в кадр у меня нет, я просто четко знаю, что мне делать. Вы же не думаете, что музыкант перед концертом хватается за голову со словами: «Ай-яй, это же мне надо гитару настроить! А получится или нет?» Если он профессионал, он просто берет ее в руки, раз-два-три — и поехали. Так и тут…

Еще я думаю, что «Березка» — это наша классика. Русское народное творчество — основа нашей культуры, и это привлекает людей независимо от возраста. Когда моя 12-летняя дочь видит на мероприятиях русские народные мотивы в любом из направлений, ей это интересно. Для современной молодежи нужно просто найти способ подачи народного творчества.

Огромным событием стало участие в фильме и для молодых актрис. Например Люба Константиновна, исполнительница роли Вари, которую многие узнаю по клипу группы «Ленинград», изначально должна была быть … «Леной»:

— Но когда я прочла сценарий, меня покорила и влюбила в себя Варя. Это характерная героиня, бойкая деревенская девчонка с тяжелой ситуацией в семье, и ее историю мне интересно будет воспроизвести. Я была воспитана на фильмах советской эпохи, и мне кажется, что тогда снимали про настоящее, а актеры феноменально искренне проживали судьбы своих персонажей. Атмосфера советских фильмов любима зрителем, и если нам удастся к ней приблизиться, это будет большая удача.

Я была поражена, когда увидела фамилии артистов, с которыми мне предстоит играть. Когда с тобой в кадре такие великие люди — это счастье. Для меня киноплощадка превратилась в пространство, где я могу учиться актерскому мастерству. Нам предстояла работа и с хореографами ансамбля «Березка». Я брала несколько уроков народного танца в Петербурге и вспомнила, чему нас учили в Театральной академии. Танцевальные занятия входят в обязательную программу театрального института, а из всех танцев русский народный я любила больше всего. Я волновалась за танцевальные сцены, но думаю, что нам нужно не столько станцевать, как девушки из ансамбля, сколько передать русский дух, наполняющий их танец.

Переживала и Ольга Бобкова, «Лена»:

— Мне позвонил кастинг-директор, когда я была на репетиции в Санкт-Петербурге: «Оля, тебя взяли на главную роль» в «Березку». Я в тот момент не очень понимала, куда и на какую роль, так как я ещё была в репетиционном процессе и было неудобно расспрашивать подробности. Я просто сказала, что пока не войду в кадр и не услышу слова режиссера «Мотор, начали» я не поверю. Я успела выпустить спектакль, сделать перфоманс и даже съездить в отпуск прежде, чем меня пригласили с Москву на примерку и первый день съемок. Я стояла у доски кастинга, где моя фотография была прикреплена в одном ряду с Алексеем Серебряковым, Ниной Усатовой, Михаила Ефремова, Лидии Вележевой и других мэтров нашего кино! Я уходила на примерку и снова приходила смотреть, это точно я? Многих артистов я видела только на экране телевизора в любимых фильмах, а тут ты с ними будешь играть! Нина Усатова, Лидия Вележева, Мария Порошина, да и все остальные, подсказывали, как лучше сделать кадр, не навязывали, а именно из личного опыта делились с нами, молодыми, секретами мастерства. Все-таки снимаем мы 80 годы, они вспоминают прошлое, рассказывают истории об этих годах.

Сам ансамбль «Березка» для меня — это один из символов России. Мне самой очень приятно и я горда, что наш кинематограф начинает снимать фильмы про танец как явление. Танец — это отдельный мир, другая вселенная, о которой хочется поведать зрителям. А мне как танцующей артистке — такая роль — подарок. Я с раннего детства занималась балетом, окончила Саратовское хореографическое училище, танцевала в театре Станиславского и Немировича-Данченко до момента поступления в театральный институт. Но танцы я никогда не бросала, я ими «заболела» в детстве и до сих пор болею. У меня есть много физических, пластических спектаклей, вот сейчас готовится танцевальный проект, который будет показан на фестивале « Диана Вишнева . Context» и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В нем будет больше современной хореографии.

Моя героиня Лена — трудоголик, но при этой каторжной работе и изматывании себя диетами почти до обмороков она хочет семью и детей. Но как уйти и закрыть дверь перед сценой, перед зрителями и каждодневным классом, она не знает. Как все оставить? Она отвечает себе, что еще не время. Но когда наступит «то время», когда не будет поздно? В сценарии есть и сценическая жизнь с улыбками, смехом, танцами и закулисная: с болью, со сломанными судьбами, с амбициями и вопросами, что же будет дальше?

— Думаю, что зрителю будет интересно увидеть изнутри жизнь легендарного ансамбля «Березка», узнать его нравы и законы. И время действия тоже интересно. Для молодежи сегодня 80-е годы — закрытая страница, впечатление об этом времени складывается из рассказов старших родственников, а видеть живую картинку — совсем другое дело. Стоит только начать смотреть, а там уже не оторвешься… Моя героиня Вика давно танцует в ансамбле, но стать солисткой у нее не получается. Своей цели она пытается добиться любыми, не всегда достойными путями. Я встречала таких людей в жизни и понимаю, что ими движет. Все мы стремимся к новым вершинам, хотим солировать. Вопрос только в том, как мы добиваемся этого… Я по своей натуре человек не подлый, не злорадствующий и у меня другая дорога к мечте.

По словам режиссера-постановщика Александра Баранова, «Березка» вобрала все лучшее от народного танца: чистоту, достоинство, и до сегодняшнего дня ансамблю удалось это сохранить:

— В современных танцах, при всей их красоте, мало внутреннего наполнения, в них есть что-то мертворожденное. А в танцах «Березки» воплотилась сама русская душа. На их концертах зал мгновенно откликается, зрители хлопают с первого такта и до последней секунды, а в конце начинают плакать, потому что их просто сшибает бешеная энергетика происходящего.

Действие в фильме начинается в середине 80-х годов. Думаю, современному зрителю интересно то время, потому что в нем были настоящие человеческие отношения. Сегодня молодежь одинока, каждый предоставлен себе, а раньше все жили одним обществом, были объединены одной целью и общими ценностями.

Мы очень серьезно готовились к съемкам. Кастинг был сложный, поскольку многие роли требовали не только хороших актерских данных, но и сильной хореографической подготовки. У нас сложился отличный актерский состав, и работать нам в удовольствие.

С самим ансамблем «Березка» у нас давно налажена обратная связь. Мы неоднократно посещали репетиции и выступления коллектива, общались с руководством ансамбля, с хореографами и артистами. На площадке во время съемок танцевальных сцен с группой будет работать консультант-хореограф «Березки». Это стало возможным, потому что мы заблаговременно договорились с коллективом об этом совместном проекте, обе стороны смогли выбрать наиболее удобное время для съемок, когда у коллектива перерыв в гастролях, а у нас была возможность снимать на натуре.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье:

— Мы снимали в стародачных поселках Николина Гора и Толстопальцево, были в Ярославле и Тутаеве — городах «Золотого кольца», — рассказывает художник-постановщик Вячеслав Виданов, — а на Волге снимали самые живописные сцены картины. Здесь же, на берегу, одна из главных героинь фильма, руководитель ансамбля «Березка» Надежда Светлова в исполнении Лидии Вележевой, сложила в один уникальный «хоровод» и вид реки, и растущие по берегу березы, и плывущие в небе облака. Именно там, по сюжету картины, родилась всем известная «Березка».