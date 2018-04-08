Обзор фильма: Тетрадь смерти (2017) 

На заре «нулевых» годов поклонники аниме частенько пугали друг друга возможными кино-адаптациями. Новостные сайты доносили о том, что Дэниел Рэдклифф сыграет Синдзи Икари в грядущем «Евангелионе», (тогда еще) братья Вачовски намекали на возможности полноценной экранизации «Призрака в доспехах», циркулировали бесконечные слухи о том, что Голливуд вот-вот обратит внимание и на другие хиты. Эти навязчивые страшилки постепенно перестали эпатировать публику и были благополучно забыты. …А в 2017 году вышли сразу два западных лайвэкшена, сделанные по мотивам культовых аниме-сериалов. Обе адаптации (или даже адаптации адаптаций, если вспомнить про мангу) подтвердили проверенный веками тезис: мечты одного человека чаще всего заканчиваются кошмарами другого. Впрочем, дела у американской «Тетрадки» шли плохо исторически. С 2007 года фильм существовал на уровне слухов разной степени достоверности. Владевшие правами на ремейк Warner Bros. мурыжили «Тетрадь» почти десять лет, пока окончательно не срыгнули устаревшую, траченную молью и подзабытыми скандалами лицензию, которую тут же подхватил медиа-гигант Netflix, в последние годы известный, в основном, сериалами. Повзрослевшие фанаты оригинала даже не успели порадоваться (или испугаться), потому что в Netflix сходу заявили о намерении утрамбовать тридцатисемисерийное аниме в полнометражный фильм. «Начало рестарта франшизы!» — воскликнули оптимисты. «Американцы сейчас покажут, как делать лайвэкшены!» — говорили они… Вообще говорить про «Тетрадь» 2017 года имеет смысл, только сравнивая ее с японским оригиналом. Не потому, что в фильме без знания первоисточника ничего непонятно (понятно на удивление всё), а потому, что самостоятельная ценность экранизации — нулевая. Вселенная «Десуноты» — культовое явление мирового масштаба. История о том, как японский отличник Ягами Лайт получил абсолютную власть и решил перекроить мир по своему усмотрению, владела умами депрессивных школьников все нулевые годы и продолжает оставаться популярной до сих пор, порождая скандалы, интриги, расследования. Вряд ли найдется такая цивилизованная страна, где родительские организации не попытались бы запретить эту маленькую черную книжицу и ее телевоплощение хотя бы раз. В США, кстати, именно шумиха вокруг «Тетради смерти» привела к созданию полноценной общественной организации по защите комиксов и мультфильмов от цензуры. Не будь всей этой громкой и скандальной славы, новый подростковый триллер от Netflix вряд ли бы удостоился даже абзаца текста в Википедии. На первый взгляд, между японской и американской «Тетрадью» мало общего, отличия между ними даже пришлось вынести в отдельную статью. Но с другой стороны, назвать новый фильм самостоятельным произведением язык не поворачивается. Видно, что целых три сценариста долго ломали голову над тем, как правильно спрессовать двенадцать часов аниме в два часа фильма… и в итоге решили ничего принципиально не менять. Как и в оригинале, могущественная «Тетрадь смерти» падает прямо на голову обычному японскомуамериканскому школьнику по имени Ягами Лайт Лайт Тёрнер. Кто же он, Лайт образца 2017 года? Во-первых, он лох. Или, как это сейчас модно говорить, успокаивая самого себя, «гик» и/или «нерд». Хотя в начале фильма и показано, как Лайт ловко зарабатывает деньги написанием чужой домашней работы — вряд ли он с этого получает хоть какую-то прибыль, в лучшем случае, выходит в ноль. Потому что деньги на завтраки у него явно отбирают одноклассники. При этом Лайт натурально похож на популярного видеоблоггера Вована Джапана. Тут надо пояснить, что такую внешность в Японии считают очень красивой, что отчасти объясняет позитивную реакцию японцев на первые трейлеры и фрагменты из фильма. По старой доброй традиции семнадцатилетних школьников играют актеры возрастом за двадцать. Впрочем, если судить поневероятным приключениям украинца Артура Самарина в Соединенных Штатах— школьники-старшеклассники там действительно не слишком похожи на наших. Во-вторых, новый Лайт максимально пассивен. Все судьбоносные решения за него принимают другие. Сперва бог смерти Рюк буквально заставляет Лайта опробовать силу тетрадки на ненавистных хулиганах, а после за дело берется подруга, перед которой наш мастер пикапа решает похвастать абсолютной властью над чужими жизнями. Сценаристы, по-видимому, долго ломали головы, пытаясь подобрать американский аналог японской профессии «айдол» (смесь поп-певицы и фотомодели), и в итоге сделали героиню чирлидершей (у нас, в свою очередь, переводят эту форму школьной самодеятельности как «группа поддержки»). Кстати, все реальные отличия американской версии «Тетрадки» заключаются именно в поведении подруги главного героя. Миа Саттон, пришедшая на смену японской поп-звезде и актрисе Мисе Аманэ, как положено современному человеку, презирает такие способы унижения женщин, как подтанцовка на спортивных мероприятиях, которой зачем-то занимается. Мие хочется большего, а что может помочь достичь желающего быстрее, чем изголодавшийся по женской ласке мальчик, владеющий ценным артефактом? Девочка тотчас объясняет Лайту, что тетрадка позволит им стать богами нового, совершенного мира, который они построят путем массового убийства убийц. Очищать мир от скверны влюбленные планируют, обрабатывая жалобы, поступающие на анонимную имиджборду типа 2ch (единственная, по-настоящему, смешная шутка в фильме). «А как же доказательства?» — вопрошает Лайт, обозревая волну доносов. Его папа работает участковым, и хорошо воспитанный мальчик из-за этого весь фильм предается неправподобными страданиями на тему прав дрожащей твари быть Судией. «А, пофиг!» — равнодушно сообщает любимая, отметая душевные терзания милого, — «Давай уже убивать поскорее!». Насмотревшись на чужие страдания и мучительную смерть, подростки немедленно бегут совокупляться в детскую комнату, пока этажом ниже на диванчике мирно посапывает полицейский папа. Удовлетворив похоть, Лайт придумывает для этого дуэта гибристофилов творческий псевдоним Кира. Дескать, это слово обозначает «свет» на кельтском и русском, и к тому же созвучно японскому чтению слова killer. Смешно это только тем, кто никогда не сталкивался с творчеством отечественных пассивных переводчиков, злоупотребляющих Википедией. К сожалению, рейтинг 18+ в фильме отрабатывается исключительно карикатурным насилием, поэтому полюбоваться вдоволь на недурную собой актрису Маргарет Куэлли никто не предлагает. Но счастье недолговечно, только сладкая парочка вошла во вкус и даже прочитала часть правил пользования тетрадью, как появляется коварный враг. Величайший детектив всех времен берется распутать дело и помочь отцу Лайта, потому что кроме сиэтлского участкового неуловимого и всесильного Киру не ловит никто. В соответствии с современными представлениями о прекрасном, L — чернокожий в крайнем смысле этого слова: перед съемками в «Тетради» малоизвестный рэпер Лейкит Ли Стэнфилд даже успел засветиться в роли Снуп Дога. Весь фильм я с нетерпением ждал, когда противники сойдутся в рэп-батле. Возможно, даже с помощью тетрадей! К сожалению, тема рэпчика в фильме не раскрыта никак. — Мы делаем то, чего не делали до нас, я не вижу горизонт, но нажимаю на газ!— Слушай, Эл, я же явно не для этого в рупор кричу «начинай читать!»— Извините, режиссер-сама, виноват, психанул, гомэн… Столь безусловный успех кастинга подкреплен тем, что этот персонаж сохранил за собой все стрёмные повадки своего рисованного оригинала. Выглядит это ужасающе. Манера ловко запрыгивать с ногами на стул и жменей хватать сладкое усиливает сходство с павианом, занявшим стратегически важный насест. Хотя на самом деле на Эл-Эла напрасно возводят хулу. Он — лучший актер в этом фильме. Правда, в данном случае «лучший» скорее значит «единственный». — Слышь, пацан, лунный сахар есть? А если найду? Как и манеры социопата, методы L полностью повторяют оригинал: пересказывать их смысла нет, потому что все интересные и ловкие сюжетные ходы представляют собой прямое цитирование. L вычисляет Киру, Кира тщетно пытается узнать настоящее имя L, все друг друга подозревают, но доказать ничего не могут. Параллельно чирлидирша Миа Саттон делает стойку на чужую собственность, явно планируя заполучить тетрадку в единоличное пользование. Осознав, что скрипящей койкой заработать вожделенную десуноту все же не получится, Миа во второй половине фильма переходит к другим методам и становится полноценным антагонистом. Любители СПГС могут увидеть в ужимках и диалогах главных героев немало аллюзий на отношения полов в современном западном обществе. Особенно иронично то, что в азиатском оригинале у девушки Мисы попросту была собственная тетрадь, куда она в любой момент могла вписать любого зазнавшегося ухажера. В конце картины прибывающий в истерике от потери друга-японца L хватает пистолет и отправляется за Лайтом. Впервые за два часа начинается экшен. Снят он примерно так, как если бы знаменитую сцену погони из «Онг Бака» исполнял от начала до конца не менее знаменитый «паркур пацан». Не хватает только легендарной музыки. Герои неуклюже таранят стены и прохожих, перекидывают мебель и бедрами трутся об стоячие автомобили. В итоге, передвигающийся звериными прыжками негр таки настигает Лайта, наводит на него пистолет и объясняет, что Кира арестован. Как и почему — решительно непонятно. Реальных доказательств у ганстадетектива ничуть не больше, чем в начале фильма. Абсурдность происходящего не может вынести один из случайных прохожих и вырубает полицейского из Беверли Хиллз веслом по голове. Ну а дальше начинается и вовсе запредельная вакханалия. Лайти и Миа закрываются на крайней точке колеса обозрения и начинают ромашку в стиле «любишь-нелюбишь» параллельно вырывая друг у друга десуноту. Заканчивается все зрелищным падением, многодневным коматозом и открытым финалом. Забавно, но в последние 5 минут фильма авторы и вовсе уложили половину сериала с сюжетными арками про лже-Киру и хитрыми комбинациями, которые Лайт проворачивал, чтобы очиститься от подозрений. При этом L — жив, Лайт — жив, Рюк — весел и доволен. Все на просмотр картины второй? Конечно же, в качестве экранизации виноват вовсе не цвет кожи L или нытье главного героя. На самом деле, причина провала «Тетради» 2017 — такая же комплексная, как и причина популярности «Тетради» 2006. «Десунота» привлекательна и популярна по двум причинам. Во-первых, это необычная интерпретация классического для аниме сюжета про юношу-максималиста, желающего изменить мир. Интересна она тем, что эта банальная концепция показана в сочетании с общеизвестным принципом «абсолютная власть развращает абсолютно». Анта (прота) гонист «Тетради смерти» Ягами Лайт постепенно становится безжалостным, бессердечным убийцей. Все сомнения в его человечности и принципиальности пропадают уже в первой четверти истории, когда Лайт хладнокровно расправляется с агентами ФБР. Персонажей такого типа не слишком много в аниме, ближайший аналог Лайта — Гриффитс из «Берсерка», а вот в очень похожем на «Тетрадку» сериале «Code Geass» главного героя вовремя ополоснули отбеливателем. В «Тетради» 2017 года роль Киры разделили на две части, причем почти все отрицательные качества достались Мие Саттон. Авторы, таким образом, пытались сделать своего Лайта ближе к людям, чтобы зритель мог ему сопереживать, увидев в «реалистичном персонаже» нечто для себя близкое. Многие критики даже записали это в «безоговорочный успех» экранизации. Ну что тут сказать… Редко видишь фильм, который настолько прямо плюет в лицо собственной аудитории, предлагая проникаться симпатией к главному герою путем отождествления себя с глупым нытиком. Типичная карикатура на тему личности Лайта, автор которой сильно преувеличивает роль главного героя в провале новой экранизации. К тому же нытиков, в том числе в аниме, и без того целая армия (во главе с генералиссимусом нытья Синдзи Икари). Лайт выгодно отличатся именно тем, что не страдал комплексом старшего брата, превозмоганием или иными странными японскими недугами. Его можно назвать нереалистичным или одномерным персонажем, но он был достойным выражением желаний и чаяний всех подростков. Ведь, вопреки мнению окружающих, скрипящий зубами в бессильной злобе подросток не жаждет сверхсилу, чтобы поквитаться со сверстниками-обидчиками. Он хочет сверхсилу, чтобы расправиться с миром взрослых, к которому пока не принадлежит, но которому вынужден подчиняться. Иными словами Лайт Тёрнер — то, как видят закомплексованных, прыщавых подростков взрослые психологи, а Ягами Лайт — то, как закомплексованные, прыщавые подростки-максималисты видят себя. Поэтому совершенно естественно, что японский оригинал им куда ближе и роднее американского эрзаца. Вторая причина популярности и культового статуса: сама тетрадь смерти и ее правила. Даже если на героев аниме и их проблемы зрителю наплевать, сложная система правил «Десуноты» и то, как ее обходит Лайт — настоящая находка, вокруг которой построена история. Достойна восхищения и фантазия авторов, и смекалка главного героя, который быстро понимает, что строгие на первый взгляд временные ограничения (тетрадь дает власть над реальностью всего на семь минут) позволяют осуществлять куда больше действий, чем знает даже сам бог смерти Рюк. В фильме же никто не утруждает себя изучением правил и хитрыми экспериментами. Глупый Рюк не догадался записать видеоинструкцию на ютуб — в итоге ему приходится объяснять все Лайту на пальцах, а тот лишь сокрушенно вздыхает и сетует, что в «Тетрадке» слишком много правил. Впрочем, жалобы Лайта не совсем беспочвенны. Тетрадка 2017 года изрядно проапгрейдена. По сути, она позволяет свободно конструировать реальность, управляя любыми людьми в течение двух дней перед смертью. Когда Рюк предупреждает, что «смерть, записанная в Тетради должна быть реалистичной, поэтому никаких акул в школьном туалете» — он изрядно лукавит. Имея два дня и достаточную фантазию можно запросто описать совершенно любую ситуацию, в том числе и предполагающую попадание акульих челюстей из морской пучины в уборную. Именно этим главные герои и занимаются всю вторую половину фильма, выполняя с помощью десуноты сугубо утилитарные задачи типа: «…а пусть следующая жертва полетит в Англию, там найдет приют, в приюте найдет документы, позвонит мне, скажет настоящее имя L, и только потом застрелится». Наконец, третья причина популярности: визуальный ряд. Не стоит забывать, что манга и аниме — формы искусства, где встречают (а иногда и провожают) по обложке и по одежке. Ведь именно прекрасные рисунки продавали мангу еще до того, как читатель включался в сюжет и начинал сопереживать героям. Придумавший внешность персонажей мангака Такеси Обата известен тем, что умудряется вставлять даже в брутальную сёнэн-мангу кучу модных костюмов и аксессуаров. От такого продакт-плейсмента не откажется ни один бренд. При всех своих недостатках, японские лайвэкшены хотя бы пытались воспроизвести стиль оригинала, а вот фильм 2017 года оказался попросту серым и незапоминающимся. Нет ни добротных шмоток, ни стиля у персонажей, ни грамотно построенного кадра. Никто не предлагает наряжать героев в костюмы джейрокеров, но подобную серость и уныние гардероба нынче сложно найти даже на северокорейском танцполе. Плох фильм и чисто технически. В нем всего несколько неправдоподобных и карикатурных смертей, призванных накрутить рейтинг 18+ и более уместных в киноблокбастерах типа «Клоуны-убийцы из далекого космоса», несколько пиротехнических спецэффектов и… всё? Не удался авторам даже бог смерти, синигами Рюк, маскот вселенной и, таким образом, чуть ли не первый по важности персонаж. Появляется синигами исключительно в полной темноте, и разглядеть его можно, лишь выкрутив до предела яркость. Увиденное, впрочем, не порадует. Рюк сделан отвратно. Конечно, не цигейковый Кот-Бегемот из «Мастера и Маргариты» от Бортко, но тоже где-то в этой категории. Мимику Рюка отыгрывал любимец критиков и зрителей Уиллем Дефо, но оценить или проверить это невозможно — во-первых, темно, во-вторых, морда Рюка настолько криво нарисована, что прототипом мог быть хоть Сергей Безруков в маске Высоцкого. Учитывая, что за весь двухчасовой фильм синигами присутствует на экране не больше 5 минут — Дефо явно не задерживался на съемочной площадке. В титрах, кстати, он указан как «голос Рюка» (потел в костюме другой актер). Рюк в японской экранизации 2006 года с бюджетом приблизительно в 20 миллионов долларов и Рюк в свежем фильме от Netflix с бюджетом в 40 миллионов долларов. Почувствуйте разницу. Таким образом, все составляющие оригинала авторами успешно провалены, а им на замену не предложено ровным счетом ничего. Если поставить вместо нытика-протагониста героя-победителя и вернуть белоснежного L — ничего принципиально не измениться, возможно, станет даже хуже. Волна всеобщей критики и заслуженные потоки ненависти от фанатов оригинала предсказуемо привели к тому, что у этого убожества даже появились любители. Руководствуются они нехитрым принципом «баба Яга против». Все ругают — значит, надо похвалить. Тем более есть жирный повод для троллинга в стиле «вам не нравится новая тетрадка, потому что L — чернокожий, а Лайт человечен, реалистичен и вообще глубоко проработан. Вы просто закомплексованные дети и не можете смириться с множественной трактовкой образа!» А на самом деле «Тетрадь смерти» — просто безоговорочно плохой фильм. Не надо заниматься конспирологией и искать причины его провала в чужом фанатизме. Независимо от вашего отношения к оригиналу, это серое кино без интересных диалогов, интриги или самостоятельной идеи. Какое-то удовольствие или радость он может доставить как раз только фанатам оригинала. Потому что это, прежде всего, отличная пародия, которая может принести несколько минут здорового смеха. Напугать или как-то иначе поразить «Тетрадь смерти» может лишь тех несчастных, кто сейчас с нетерпением ждет экранизацию «Ведьмака» от Netflix.