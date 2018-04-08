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Стала известна дата выхода мультфильма «История игрушек 4»
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Стала известна дата выхода мультфильма «История игрушек 4» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Четвертая часть мультфильма про приключения игрушечного ковбоя Вуди выйдет на экраны летом 2019 года.
Студии Disney и Pixar официально подтвердили дату выхода на экраны четвертой части популярного во всем мире мультфильма «История игрушек». Об этом сообщает издание Comicbook.
Четвертая часть мультфильма выйдет 21 июня 2019 года. Дата выбрана с учетом других выходящих блокбастеров — в этот же весенне-летний сезон зрители увидят новую часть «Мстителей» и очередной фильм из проекта «Звездные войны, и создатели картины намерены избежать прямой конкуренции с ними.
Продолжение истории про игрушечного ковбоя Вуди ожидают поклонники серии по всему миру. Предыдущий фильм показал впечатляющий бокс-офис, собрав более миллиарда долларов. В России „История игрушек“ также крайне популярна.
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