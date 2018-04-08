Голливуд взбудоражен: кто помирил Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Голливуд в эти дни будоражит только одна новость: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Популярный американский таблоид опубликовал фотографию целующихся экс-супругов.

Издание сообщает, что Питт и Энистон действительно снова встречаются. И все благодаря другу актера — знаменитому Джорджу Клуни . Именно он уговорил Брэда позвонить своей первой супруге и предложить попробовать еще раз. Автор статьи сообщает, что Клуни никогда не нравилась Анджелина, которая всегда стремилась контролировать супруга. А вот Дженнифер, по его мнению, как раз то, что надо.

Владимир Машков стал новым художественным руководителем «Табакерки». В здании театра на Сухаревской его представили коллективу театра. Машков поблагодарил всех за доверие, и заявил, что ему отступать некуда.

«Как завещал мой великий учитель Олег Табаков , дело надо делать, поэтому мы будем продолжать его дело, которое было застроено как очень энергоемкое, в традициях нашей русской реалистической школы переживания, основы которой заложил наш великий реформатор Константин Станиславский », — сказал Машков.

Владимир Машков был студентом Олега Павловича, учился у него на курсе в Школе-студии МХАТ. И «Табакерка» для него — родной театр. Здесь он поставил три успешных спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».

Кристина Орбакайте с размахом отметила день рождения дочки Клавы. Ей исполнилось шесть лет. В честь этого важного события родители устроили шумный праздник, на который пригласили многочисленных друзей и родню. Среди почетный гостей были Алла Пугачева со своими младшими детьми Гарри и Лизой, Жасмин с дочкой Маргаритой и, конечно, Филипп Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином. Скучать шумной компании не пришлось.

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