Голливуд взбудоражен: кто помирил Брэда Питта и Дженнифер Энистон 

Телеканал «МИР» в рубрике «За звездой» собрал самые яркие новости из жизни знаменитостей. Кого позвала Кристина Орбакайте на день рождения своей дочери, как звезды нарядились на церемонию вручения премии «Ника», и кто помог воссоединиться Брэду Питту и Дженнифер Энистон.
Голливуд в эти дни будоражит только одна новость: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Популярный американский таблоид опубликовал фотографию целующихся экс-супругов.
Издание сообщает, что Питт и Энистон действительно снова встречаются. И все благодаря другу актера — знаменитому Джорджу Клуни. Именно он уговорил Брэда позвонить своей первой супруге и предложить попробовать еще раз. Автор статьи сообщает, что Клуни никогда не нравилась Анджелина, которая всегда стремилась контролировать супруга. А вот Дженнифер, по его мнению, как раз то, что надо.
Владимир Машков стал новым художественным руководителем «Табакерки». В здании театра на Сухаревской его представили коллективу театра. Машков поблагодарил всех за доверие, и заявил, что ему отступать некуда.
«Как завещал мой великий учитель Олег Табаков, дело надо делать, поэтому мы будем продолжать его дело, которое было застроено как очень энергоемкое, в традициях нашей русской реалистической школы переживания, основы которой заложил наш великий реформатор Константин Станиславский», — сказал Машков.
Владимир Машков был студентом Олега Павловича, учился у него на курсе в Школе-студии МХАТ. И «Табакерка» для него — родной театр. Здесь он поставил три успешных спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».
Кристина Орбакайте с размахом отметила день рождения дочки Клавы. Ей исполнилось шесть лет. В честь этого важного события родители устроили шумный праздник, на который пригласили многочисленных друзей и родню. Среди почетный гостей были Алла Пугачева со своими младшими детьми Гарри и Лизой, Жасмин с дочкой Маргаритой и, конечно, Филипп Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином. Скучать шумной компании не пришлось.
А звезды российского кино собрались на вручении премии «Ника». На наряды для церемонии не скупились. Больше всех поклонников порадовала актриса Любовь Толкалина — для вечера она выбрала сверкающее платье в греческом стиле. Юлия Высоцкая надела брюки с элегантным жакетом. А Юлия Барановская позировала перед фотографами в платье цвета марсала. Актриса Ирина Горбачева на церемонию не пришла и не искупалась в овациях публики. Ведь именно ее назвали «лучшей актрисой» за роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия».
Из грязи в князи
Эти звезды сделали себя сами
«Аритмия» в этом году стала настоящим триумфатором фестиваля. Картину признали лучшим фильмом 2017-го года, а Борис Хлебников получил награду как лучший режиссер. Статуэтка досталась и Александру Яценко. «Открытием года» жюри признало дебютный фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Почетный приз «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получил Владимир Этуш.
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