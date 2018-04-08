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«Чёрная пантера» обогнала «Титаник» и заняла третье место в рейтинге самых кассовых картин США
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«Чёрная пантера» обогнала «Титаник» и заняла третье место в рейтинге самых кассовых картин США 

DTF.RU 4 часа назад
Фото: DTF.RU
Фильм Райана Куглера побил ещё один рекорд.
На протяжении 12 лет «Титаник» Джеймса Кэмерона возглавлял список самых кассовых картин за всю историю проката США (659,3 миллиона долларов). В 2009-м лидером стал «Аватар» (760,5 миллиона долларов), а в 2015-м первое место заняло «Пробуждение силы» (936,6 миллиона долларов).
Портал Comic Book выяснил, что по результатам прошедшей пятницы сборы «Чёрной пантеры» в домашнем прокате преодолели отметку в 661 миллион долларов. Таким образом фильм опередил «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом США.
Ранее «Чёрная пантера» побила ряд рекордов, став самым кассовым супергеройским фильмом — картина опередила «Мстителей», которые заработали 623,3 миллиона долларов в домашнем прокате.
Также блокбастер Marvel установил рекорд февральского бокс-офиса, заработав на старте больше 202 миллионов долларов.
Релиз «Чёрной пантеры» состоялся 29 января. Картина стала первым супергеройским фильмом со времён «Мстителей», который заработал на сайте CinemaScore наивысшую оценку. Согласно результатам опроса среди зрителей, блокбастер получил рейтинг «А+».
#чёрнаяпантера #кино
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