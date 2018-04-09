«Игра в кино» на телеканале «МИР»: эрудиция — это прибыльно

Новое шоу на телеканале «МИР» : поиграть в кино предлагает ведущий Сергей Белоголовцев . Тех, кто любит и знает советские фильмы, ждет денежный приз. Подробности — у корреспондента телеканала Марины Ермаченковой.

…Сергей Белоголовцев на сцене один, но заполняет все пространство. Он меняет образы, шутит и играет — за то и любят, что всегда разный. А в новом шоу «Игра в кино» на телеканале «МИР» еще и деньги будет раздавать.

Мечта киноманов сбывается. Недаром они столько времени провели у экрана. И все, кто иронизировал, мол, за просмотр деньги не платят, неправы. Теперь платят.

В «Игре в кино» четыре раунда и финал. В каждом раунде свои правила. Но объединяет эти раунды то, что вы зарабатываете деньги. Много денег. От тысячи до трех тысяч рублей за каждый правильный ответ. Три участника начинают игру, в финале — двое. Но только один сорвет куш в 60 тысяч рублей — это максимальный выигрыш.

«Суммы не сгорают, участники выигрывают деньги. Зарабатывают деньги в процессе игры. И эти деньги никуда не сгорают. Из всех сумм формируется общий призовой фонд», — объясняет Сергей Соколов , директор программы «Игра в кино».

Знаете, куда шли герои фильма «Айболит-66», — тысяча рублей ваша. Столько же за ответ на вопрос, чем лечился Карлсон. Разбогатеет и тот, кто скажет, на какую картину смотрел царь Иван Васильевич, сменивший профессию в фильме Гайдая.

Игроки угадывают по фрагменту, музыке и даже стоп-кадру кинолент. К финалу, когда у барьера остаются двое, у каждого в среднем по 20 тысяч. Кто победит в решающей кинобитве, получит не только свои деньги, но и долю соперника. Пока 58 тысяч — рекорд программы.

«В нашей студии всегда такой накал страстей, потому что герои в азарте пытаются первыми нажать на кнопку, чтобы первыми дать ответ. Очень часто от такого рвения ломаются кнопки в студии», — говорит Лидия Гойшик, шеф-редактор программы «Игра в кино».

Кнопки починили, и на съемочной площадке ждут новых желающих похвастаться киноэрудицией. В обмен на деньги, конечно. Ограничений по возрасту нет. Все просто: на сайте телеканала нужно пройти предварительный тест и оставить заявку. Это шоу -реальная возможность стать богаче тем, кто любит кино.

Шоу «Игра в кино» смотрите на телеканале «МИР» с понедельника по четверг. Начало в 16:15 по московскому времени.

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