Викторина «Игра в кино» — веселое киноприключение с телеканалом «МИР»

Телеканал «МИР» запускает увлекательную телевикторину «Игра в кино». Премьера — уже завтра, 9 апреля, в 16:15.

Вы любите смотреть фильмы? Знаете наизусть цитаты знаменитых киногероев? И можете с удовольствием пересматривать один сюжет несколько раз? Тогда эта игра точно для вас! В нашей викторине можно не только вспомнить шедевры кинематографа, но и хорошенько на этом заработать! А веселый ведущий Сергей Белоголовцев скрасит это увлекательное путешествие в мир кино.

Трем игрокам нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть в финал. Им предстоит ответить на каверзные вопросы, угадать фрагменты из фильмов, воспроизвести сюжеты знаменитых лент и дополнить стоп-кадры своими воспоминаниями. Тот, кто справится с заданиями лучше всех, получит денежный приз. Проверьте себя вместе с участниками нашей нескучной викторины!

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