Ещё
Талант везде пробьется: посудомойка Турман против кладовщицы Дроздовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Талант везде пробьется: посудомойка Турман против кладовщицы Дроздовой 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Что будет, если Ума Турман перекрасится из блондинки в брюнетку? Она бы стала копией нашей Ольги Дроздовой. Вот чем они похожи, кроме внешних похожих черт, народная артистка России Ольга Дроздова и Ума Турман?
Супруга Дмитрия Певцова много лет служит в «Современнике», а вот голливудская дива Ума Турман играет на Бродвее. Уму назвали в честь индуистской богини. А имя Ольга, кстати, с греческого переводится как «святая».
Почти ровесницы, они обе совсем не сразу прославились, хотя любовь к сцене, к актерской профессии проявили в детстве, хотели стать актрисами, но обстоятельства все как-то мешали. Поначалу Уме Турман пришлось поработать посудомойкой, и в кино ее тоже заметили не сразу. А Ольга Дроздова, не очень уверенная в своих силах, бросила Дальневосточный институт искусств и пошла трудиться на судоремонтный завод кладовщицей. Забавно представить, как они могли бы поговорить об актерской профессии в те годы.
Успех за океаном:
Советские актеры, которые пытались покорить Америку
Дроздова — красавица, что не подвергалось никогда сомнению, но слава ее — настоящая, серьезная — приходит только сейчас, когда актриса начинает играть роли героинь постарше, например, в фильме «В круге первом». Народная артистка России недавно к своим наградам добавила еще и орден Дружбы народов, которого у Умы Турман нет. Хотя она крепила все эти годы дружбу между нашими народами благодаря тому, что в ее честь в России названа и процветает до сих пор группа, которая так и называется «Ума Турман».
Кстати, обе они, как актрисы, больше всего прославились съемками в боевиках. Ума Турман занята почти во всех фильмах Тарантино, Дроздова снималась у режиссеров менее известных, но названия картин знают все — «Бандитский Петербург», например. Кстати, если говорить о погружении в эпоху, то они едва не встретились, когда Дроздова играла в «Королеве Марго», а Турман — в фильме о годах Великой Французской революции по роману Гюго «Отверженные».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Голливуд взбудоражен: кто помирил Брэда Питта и Дженнифер Энистон Народной артистке СССР Элине Быстрицкой исполнилось 90 «Простоквашино» уже не то: за что зрители критикуют новые серии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»20
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте2
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?6
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение