Талант везде пробьется: посудомойка Турман против кладовщицы Дроздовой

Что будет, если Ума Турман перекрасится из блондинки в брюнетку? Она бы стала копией нашей Ольги Дроздовой. Вот чем они похожи, кроме внешних похожих черт, народная артистка России Ольга Дроздова и Ума Турман?

Супруга Дмитрия Певцова много лет служит в «Современнике», а вот голливудская дива Ума Турман играет на Бродвее. Уму назвали в честь индуистской богини. А имя Ольга, кстати, с греческого переводится как «святая».

Почти ровесницы, они обе совсем не сразу прославились, хотя любовь к сцене, к актерской профессии проявили в детстве, хотели стать актрисами, но обстоятельства все как-то мешали. Поначалу Уме Турман пришлось поработать посудомойкой, и в кино ее тоже заметили не сразу. А Ольга Дроздова, не очень уверенная в своих силах, бросила Дальневосточный институт искусств и пошла трудиться на судоремонтный завод кладовщицей. Забавно представить, как они могли бы поговорить об актерской профессии в те годы.

Успех за океаном:

Советские актеры, которые пытались покорить Америку

Дроздова — красавица, что не подвергалось никогда сомнению, но слава ее — настоящая, серьезная — приходит только сейчас, когда актриса начинает играть роли героинь постарше, например, в фильме «В круге первом». Народная артистка России недавно к своим наградам добавила еще и орден Дружбы народов, которого у Умы Турман нет. Хотя она крепила все эти годы дружбу между нашими народами благодаря тому, что в ее честь в России названа и процветает до сих пор группа, которая так и называется «Ума Турман».

Кстати, обе они, как актрисы, больше всего прославились съемками в боевиках. Ума Турман занята почти во всех фильмах Тарантино, Дроздова снималась у режиссеров менее известных, но названия картин знают все — «Бандитский Петербург», например. Кстати, если говорить о погружении в эпоху, то они едва не встретились, когда Дроздова играла в «Королеве Марго», а Турман — в фильме о годах Великой Французской революции по роману Гюго «Отверженные».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ