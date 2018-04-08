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Анджелина Джоли появится в новом документальном фильме о королевской семье
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Анджелина Джоли появится в новом документальном фильме о королевской семье 

Журнал ОК! 49 минут назад
16 апреля выйдет документальный фильм под названием «Зеленая планета королевы». Он расскажет о королевско семье и осуществленных проектах по сохранению экологии лесов. Картина основана на интервью с королевой Елизаветой II, которая поделится своим взглядом и планами по сохранению британских лесов. Также в фильм включены кадры из Букингемского дворца.
Голливудская звезда Анджелина Джоли также приняла участие в создании документального кино. В фильме будет демонстрироваться ее работа с правительством Намибии по сохранению местных лесов. В трейлере видно, как Анджелина хвалит королеву и говорит, что Елизавета II — прекрасная леди, которая дествительно заботится о будущем.
В документальный фильм также включены кадры того, как принц Гарри сажает деревья на берегу Карибского бассейна, а также, как принц Уильям и его супруга Кейт посетили тропический лес в Канаде.
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