Хайп не животворящий

Уже совсем скоро на российские экраны выйдет очередной спортивно-патриотический фильм «Тренер», где во всех главных ролях — и в самой ленте, и качестве режиссера, и в качестве продюсера, и в качестве сценариста — Данила Козловский

Молодой актер решил развить свое дарование и на другие творческие ипостаси. Дело, в общем, неплохое — всегда нужно пробовать что-то новое. Да и тема его режиссерского дебюта более чем актуальная и своевременная — футбол и предстоящее мировое первенство.

Вроде бы — все звезды складываются. Однако, публика без нетерпения ожидает премьеру. Данные соцопросов говорят — ажиотажа нет, соответственно и кассовый успех этого предприятия весьма сомнителен. Притом, что бюджет у фильма весьма немаленький — около 390 миллионов рублей. Посему получается картина несбыточных надежд. Но пока есть время — недели две — нужно как-то положение дел исправлять. За основу, наверняка, был взят старый, добрый хайп.

Тут же появилось интервью Данилы Козловского, в котором он пожаловался на критику со стороны тех, кто видел трейлер к фильму. «А в России, с*ка, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: „Ну что у вас за жизнь-то такая х**овая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые“ — дословная цитата заслуженного артиста России.

Сильно сомневаюсь, что негативные отзывы задели тонкие струны души Козловского. Ибо он, как человек публичной профессии, наверняка давно свыкся к тем, что всем мил не будешь. Он, в конце концов, сам выбрал себе эту стезю и не может не отдавать отчет в том, что не всех восхищает его талант это, во-первых, во-вторых, и у мэтров бывают провалы. Все мы люди.

Поэтому создатель „Тренера“ решил пойти по проторенному пути хайпа и искусственного им же созданного скандала. В качестве мишени был выбран российский зритель, которого представили злобным хамом. Однако, по прошествии нескольких дней, можно говорить о том, что снаряд не попал в цель. На попытку создать ажиотаж, реакция была вялой — высказался член Общественной палаты РФ , несколько коллег по цеху самого Козловского. На этом как-то все и затихло.